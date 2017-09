Veröffentlicht am 24. September 2017 von wwa

WISSEN – Entschleunigen und Auftanken – Yoga und Klang – Yoga bietet die schöne Möglichkeit sich bewusst mit Körper, Geist und der Atmung zu beschäftigen. Im DRK-Heim in Wissen, Auf der Rahm 21, wird am Samstag, 30. September, von 14:00 bis circa 18:00 Uhr, vom DRK-Kreisverband Altenkirchen, einen Yoga und Klang-Tag angeboten.

Das Rote Kreuz führt seit vielen Jahren Yoga Kurse durch, unter anderem auch Intensivtage, die immer gerne angenommen werden. In diesem Jahr arrangiert der Kreisverband einen Yoga und Klang Tag. Dieser steht unter dem Motto „Entschleunigen und Auftanken“ und richtet sowohl an die Menschen, die mit Yoga gerade angefangen haben, als auch an diejenigen, die bereits über eine langjährige Yogaerfahrung verfügen und an alle die, die Interesse haben. Bei dem Kurs werden verschiedene Yogapositionen eingenommen und gehalten. Der Klang wird entspannen und die Seele zum Schwingen bringen.

Informationen, Fragen oder Anmeldungen werden beim DRK-Kreisverband Altenkirchen, Birgit Schreiner, Telefon: 02681 8006-44 entgegen genommen. Auch kann man sich direkt an die Kursleitung Elke Eichhorn, Telefon: 02741 930146 wenden.