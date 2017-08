Heimat- und Verkehrsverein Horhausen besucht Limburg

Veröffentlicht am 23. August 2017 von wwa

HORHAUSEN – Heimat- und Verkehrsverein Horhausen besucht am Sonntag, 17. September die Domstadt Limburg an der Lahn – Der Sonntagsausflug per Bus des Horhausener Heimat- und Verkehrsvereins führt am Sonntag, 17. September in die Domstadt Limburg an der Lahn. Dort ist eine kleine Altstadtführung, Dauer etwa eine Stunde, mit einer kurzen Erklärung der über 1.100 jährigen Geschichte des noch komplett erhaltenen mittelalterlichen Stadtkerns vorgesehen. Es ist auch genügend Zeit, um den Limburger Dom zu besuchen. Außerdem ist eine gesellige Einkehr im Café Will inmitten der Altstadt geplant. Gestartet wird um 13:30 Uhr auf dem Kardinal-Höffner-Platz mit der Abfahrt des Busses. Die Rückkehr ist für 18:00 Uhr, Ankunft in Horhausen, geplant. Die Kosten für den Bus betragen 15 Euro pro Person und die Kosten für die Führung 3 Euro je Person.

Eine Anmeldung bei Johannes Mandl, unter Telefon: 02687-929420 oder 0171-7724192 bis spätestens 7. September ist unbedingt erforderlich. Der Kostenanteil von insgesamt 18 Euro pro Person muss mit der Anmeldung auf das Konto des Heimat- und Verkehrsvereins Horhausen, Bankverbindung: Sparkasse Westerwald-Sieg, IBAN: DE31573510300050037068; BIC:MALADE51AKI ebenfalls bis spätestens 7. September überwiesen werden. Auch Nichtmitglieder sind zur Teilnahme an der Fahrt herzlich eingeladen. Weitere Infos erteilt auch Vorsitzender Rolf Schmidt-Markoski, Telefon: 02687/929507. Foto: Team wwa