Veröffentlicht am 24. August 2017 von wwa

GEBHARDSHAIN – Teilnahme am Badminton-Camp in Stuttgart-Degerloch der DJK Gebhardshain, Abt. Badminton – Im August fand beim TUS Stuttgart 1867 ein professioneller Badmintonlehrgang statt. Das Trainerteam um den Nationalspieler und aktuellen 2. der Herreneinzelrangliste in Deutschland Tobias Wadenka und den ehemaligen österreichischen Olympiateilnehmer von Rio, David Obernosterer, begrüßten das bunt gemischte Teilnehmerfeld, darunter die beiden Badmintondamen der DJK Gebhardshain, Stephanie Becker und Nadja Oligschläger, in der Ruth-Endress-Halle.

Im zweitägigen hochanspruchsvollen Training wurden die Schwerpunkte hauptsächlich auf Angriff, Abwehr sowie das Stellungsspiel im Doppel gelegt. Die verschiedenen Schlagtechniken, Finten und neue, an die Sportart angepasste, Aufwärmübungen wurden ebenfalls vermittelt. Die Gebhardshainer Damen zogen ein sehr positives Fazit und konnten dieses gezielte Training zur Verbesserung der eigenen Spielstärke nutzen. Stephanie Becker verlängerte zudem mit der Teilnahme am Camp ihre Badminton-C-Trainer-Lizenz. Die zwei Tage gingen leider viel zu schnell vorbei. Eine Fortführung in ähnlicher Art in der Heimatumgebung kann für kleine Vereine sehr unterstützend sein, so die Teilnehmerinnen abschließend. Foto: Privat