Veröffentlicht am 23. August 2017 von wwa

WISSEN – Qualifizierungskurs Kindertagespflege in Wissen gestartet – Am Dienstag, 15. August, ist der neue Qualifizierungskurs für Kindertagespflegepersonen in Wissen gestartet. Das Kreisjugendamt Altenkirchen führt diesen in Kooperation mit dem katholischen Bildungswerk der Erzdiözese Köln durch.

Für die 12 Teilnehmer heißt es für die nächsten Monate noch einmal die „Schulbank drücken“. Begleitet werden sie dabei von den Kursleiterinnen Brigitte Müller, Valeska Weber und Kerstin Kubik. Neben zahlreichen pädagogischen Themen werden die angehenden Tagespflegepersonen unter anderem über rechtliche Inhalte informiert und lernen im Rahmen eines Praktikums den Alltag der Tagespflegepersonen kennen.

Der Kurs wird vom Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen Rheinland-Pfalz im Rahmen des Programms „Zukunftschance Kinder – Bildung von Anfang an“ und vom Kreis Altenkirchen finanziert.