Veröffentlicht am 24. August 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Pilates: Ganzheitliches Körpertraining – Kreisvolksschule bietet ab Anfang September Kurse und Workshops an – Pilates ist eine überaus wirkungsvolle Trainingsmethode, bringt Muskeln und Gelenke wieder in Schwung, ohne sie zu belasten. Wer regelmäßig Pilates trainiert, stabilisiert seine Körperhaltung und verbessert sein Körperbewusstsein. Das sind genug Gründe für die Kreisvolkshochschule ein differenziertes Kurs- und Workshopangebot ab Angebot September anzubieten.

Pilates ist ein ganzheitliches Körpertraining zum Aufbau der Rumpfstabilität. Angesprochen werden vor allem die tief liegenden, kleinen und meist schwächeren Muskelgruppen. Es beinhaltet Kraftübungen, Stretching und bewusste Atmung, strafft den Körper und führt zu einer besseren Haltung und harmonischeren Bewegungsabläufe im Alltag, sowie beim Sport. Unsere Körpermitte bildet starkes Zentrum, das „Powerhouse“. Eine wichtige Rolle spielt dabei die bewusste Atmung, die während der Übungen synchron zu den Bewegungen erfolgt.

Folgende Angebote finden in Altenkirchen statt: Workshop 1 in der Kleingruppe (Raum in der Schillerstraße 59, Altenkirchen). Samstag, 2. September, 09:30 bis 13:00 Uhr – 1 Termin – 25 Euro

Workshop 2 in der Großgruppe: Samstag, 7. Oktober, 09:30 bis 13:00 Uhr – 1 Termin – 25 Euro

Kurs 1 in der Kleingruppe (Raum in der Schillerstraße 59, Altenkirchen): Freitag, 8. September, 09:00 bis 10:00 Uhr – 10 Termine – 79 Euro inklusive Getränke und Nutzung der Geräte

Kurs 2 in der Großgruppe (Raum in der Kreisvolkshochschule): Donnerstag, 12. Oktober, 16:30 bis 17:30 Uhr – 10 Termine – 50 Euro. Weitere Informationen und Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2211 sowie per Email unter kvhs@kreis-ak.de.