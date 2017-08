Veröffentlicht am 23. August 2017 von wwa

HELMENZEN – Treffen des Arbeitskreises im September wird verschoben – Aus organisatorischen Gründen muss die nächste Zusammenkunft des Arbeitskreises für Heimatgeschichte und Brauchtumspflege im September im Westerwälder Hof, in Helmen­zen auf Donnerstag, 14. September um 19:00 Uhr verschoben werden. Als Gastrednerin wird Jutta Fischer von der Kinderkrebshilfe, Gieleroth auftre­ten und über Arbeit, Wirken und Organisation ihres Vereins, den sie als erste Vorsitzende leitet, berichten. Alle Vereinsmitglieder sowie interessierte Gäste sind herzlich eingeladen und willkommen diese Veranstaltung zu besuchen.

Die Museumsscheune in Helmenzen ist noch bis Ende September an allen Sonntagen von 14:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Die letzte Besuchsmög­lichkeit ist Sonntag, 24. September. Wenn Gruppen oder auch Einzelpersonen darüber hinaus Interesse haben die Museumsscheune zu besichtigen, wenden sie sich bitte an den Vorsitzenden, Helmut Kohl, Telefon: 02686 1790.