Veröffentlicht am 23. August 2017 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Oldtimertreffen in Birken Honigsessen am Sonntag, 03. September – Die Oldtimerfreunde Morsbach & Wissen unter der Federführung von Christian Schuh (Morsbach) und Norbert Kern (Birken-Honigsessen) veranstalten am Sonntag, 03. September Oldtimer- und Schleppertreffen auf dem Schul- und Kirmesgelände in Birken-Honigsessen. Das Ausstellen der Fahrzeuge sowie der Besuch der Veranstaltung sind kostenfrei. Ebenso bietet sich die Möglichkeit eines Teilemarktes für Oldtimer. In der Zeit von 10:00 bis circa 17:00 Uhr am Nachmittag können alte Autos, Motorräder, Roller, LKW´s, Schlepper sowie alte Maschinen bestaunt werden. Ebenso erwartet der Veranstalter den Besuch der Siegerland-Rallye mit ihren US-Cars.

Nach der Begrüßung durch den Ortsbürgermeister um circa 13:00 Uhr findet ab 14:30 Uhr eine Schlepperparade durch den Ortskern statt. Musikalisch wird die Veranstaltung durch die Bergkapelle Birken-Honigsessen begleitet. Für das leibliche Wohl sorgen das DRK aus Birken Honigsessen mit Deftigem sowie Süßem. Für die Kleinen steht eine Hüpfburg bereit. Gegen 17:00 Uhr werden einige der Teilnehmer mit Pokalen belohnt. Eine Wertung wird es für die ältesten und jüngsten Teilnehmer sowie die kleinste und größte PS Zahl geben. Ebenso spielt die Anreise auf dem eigenen Anhänger oder auf Achse eine Rolle. Besondere Pokale gibt es für den Originalzustand sowie die beste Restauration. Weitere Informationen bei Christian Schuh 0152-54223901. Fotos: Privat