Geldtransportfahrer schwer verletzt

Veröffentlicht am 22. August 2017 von wwa

DAADEN – Verkehrsunfall auf der L 285 – eine Person schwer verletzt – Ein 61jähriger Fahrer eines Geldtransporters befuhr am Montagvormittag, 21. August, gegen 10:25 Uhr, die L 285 von Friedewald in Richtung Daaden. In Höhe des Kindergartens wurde ihm plötzlich schwarz vor Augen und er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Ungebremst fuhr sein Fahrzeug nach links und prallte gegen drei geparkte Autos. Anschließend kollidierte er noch mit einem entgegenkommenden Wagen einer 49jährigen Frau. Der Fahrer des Geldtransporters wurde schwer, sein Beifahrer und die 49jährige Fahrerin leicht verletzt.