Veröffentlicht am 22. August 2017 von wwa

HACHENBURG – Gemeinsam für die Region – Stipendium der Westerwald Bank eG an der ADG Business School – Verantwortlichkeit und Nachhaltigkeit sind zwei genossenschaftliche Werte, denen sich die Westerwald Bank eG verpflichtet hat. Deshalb unterstützt sie Unternehmen in der Region dabei, dem drohenden Fach- und Führungskräftemangel entgegenzuwirken.

Mit drei Teilstipendien für ein Bachelorstudium an der ADG Business School am Standort Montabaur hilft die Westerwald Bank eG Nachwuchskräften, sich berufsbegleitend, akademisch und praxisnah zu qualifizieren. Denn nur mit kompetenten Mitarbeitern, die die aktuellen Herausforderungen annehmen, Lösungen entwickeln und diese konsequent in der Praxis umzusetzen, bleibt die Zukunftsfähigkeit der Unternehmen in der Region gesichert.

Haben Unternehmen Talente mit gutem Schulabschluss, einer fundierten Ausbildung und wertvoller Berufserfahrung in ihrem Haus, die sie fördern und als Nachwuchsfach- und Führungskräfte weiterentwickeln möchten, können diese nun die Chance nutzen und ihre Potentialträger animieren, sich eins der begehrten Stipendien zu sichern.

Die ADG Business School ist ein Institut der größten privaten Universität in Deutschland, der Steinbeis-Hochschule Berlin (SHB). Sie steht für Qualität, Innovation und Transfer und stellt den Erfolg ihrer Kunden in den Mittelpunkt ihrer Arbeit. Interessenten können sich bis zum 15. September ganz einfach per Email an stipendium@westerwaldbank.de bewerben. Folgende Unterlagen sind einzureichen: aussagekräftiger Lebenslauf, begeisterndes Motivationsschreiben unter dem Motto „Was treibt mich an?“, erste innovative Idee für ein Zukunftsprojekt im eigenen Unternehmen. Weitere Infos und Ansprechpartner finden Sie unter www.westerwaldbank.de/stipendium.