Frischling wechselt im Motorraum die Grenze nach Frankreich

Veröffentlicht am 22. August 2017 von wwa

HAGENBACH – Frischling überlebt Zusammenstoß – Ein 18jähriger Pizzalieferant befuhr am Montag, 21. August, um 23:00 Uhr, die Landstraße von Hagenbach in Fahrtrichtung Berg, als im Bereich einer langgezogenen Linkskurve eine Wildschweinrotte die Fahrbahn querte. Ein Frischling schaffte es nicht mehr rechtzeitig auf die andere Straßenseite und wurde von dem Auto erfasst. Anstatt anzuhalten und nach einem möglichen Schaden zu sehen, fuhr der junge Mann zu seinem Auftragsziel nach Lauterbourg. Aus diesem Grund entging ihm jedoch, dass der Frischling im Motorraum eingeklemmt war und unbemerkt bis nach Frankreich mitfuhr. Am Ziel konnte sich der Frischling befreien und rannte davon. Über das weitere Schicksal des Jungtieres, so die Polizei, ist nichts bekannt. Das Auto des Pizzalieferanten wurde durch den Zusammenstoß beschädigt.