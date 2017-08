Mit gestohlenem Bus nicht weit gekommen

Veröffentlicht am 22. August 2017 von wwa

HACHENBURG – Versuchter Busdiebstahl endet mit Verkehrsunfall – Am Dienstagmorgen, 22. August, um 02:45 Uhr, versuchten bisher unbekannte Täter einen in Hachenburg auf dem Parkplatz Am Burggarten abgestellten Linienbus zu entwenden. Nachdem sich die Täter Zugang zum Fahrzeug verschafft hatten, versuchten sie mit diesem den Tatort zu verlassen. Sie kamen jedoch von der Fahrbahn ab, stießen gegen einen Baum und flüchteten. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Hachenburg unter der Rufnummer 02662-9558-0. Quelle: Polizei