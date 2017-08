Veröffentlicht am 22. August 2017 von wwa

NEUWIED – Bernd Wolff blickt auf 40jährige Dienstzeit zurück – Bernd Wolff (3.v.r.) erhielt aus den Händen von Bürgermeister Jan Einig (2.v.r.) die von Ministerpräsidentin Malu Dreyer unterzeichnete Urkunde zum 40jährigen Dienstjubiläum. Wolff wird damit auch für seine treuen Dienste für die Allgemeinheit ausgezeichnet. Der 57 Jährige begann seine berufliche Karriere im August 1977 bei der Neuwieder Stadtverwaltung, deren Ämter und Abteilungen seinerzeit noch auf viele Standorte verteilt waren. Während seiner Laufbahn hat Wolff im Rechtsamt, in der Kämmerei, im Sozialamt sowie aktuell im Bauamt „interessante Zeiten“ erlebt, die von „vielen Veränderungen“ geprägt waren. Wolff, der über einen reichen Erfahrungsschatz in der Verwaltung verfügt, ist auch ehrenamtlich stark engagiert.

So ist der gebürtige Heddesdorfer Vorsitzender des Bürgervereins Engers. Zudem tritt der ehemalige Engerser Karnevalsprinz in den vom Engerser Convent veranstaltete Aufführungen von „Barock am Rhein“ als Kurfürst Clemens Wenzeslaus von Sachsen in Erscheinung. Bürgermeister Einig überreichte Wolff im Namen der Stadt ein Wein- und Blumenpräsent, und auch von der stellvertretenden Personalratsvorsitzenden Stefanie Stavenhagen (m.) gab es eine kleine Anerkennung. Zu den Gratulanten gehörten weiterhin (v.l.) Reiner Geisen, der Leiter der Planungsabteilung, Dieter Bleidt, Abteilungsleiter im Sozialamt, Verwaltungsdirektor Ralf Pastoors und Stadtbauamtsleiter Jörg Steuler (r.).