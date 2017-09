Veröffentlicht am 4. September 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Tag des Denkmals – Am Tag des offenen Denkmals, am Sonntag, 10. September, nehmen viele historische Bauwerke der Verbandsgemeinde Altenkirchen teil. Neu dabei ist der „Hartheis Hof“ in Mehren. Ein Fachwerkhaus mit Niederlass und Querbau, erbaut 1675, mit Reetdach. Genutzt wurde das Gebäude ursprünglich als landwirtschaftliches Anwesen, später auch Lebensmittelgeschäft, Handwerksbetrieb und Wohnhaus. Dort werden die Hausbesitzer interessierten Menschen zeigen, dass auch mit geringem Aufwand die Restaurierung von Bauschäden in einem alten Fachwerkhaus möglich ist.

Auch die Museumsscheune in Helmenzen ist von 14:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Sie bietet Einblick in das Leben und die alltägliche Arbeit der Menschen der Region im 19. Jahrhundert. Im historischen Raiffeisen-Backhaus in Weyerbusch wird angeheizt und Brot gebacken. Um 09:00 Uhr wird angeheizt, gegen 11:00 Uhr beginnen die Backvorbereitungen und ab circa 12:00 Uhr wird das Brot in den Backes geschoben.

Die Öffnungszeiten der Denkmale und Führungen finden sich in der Homepage der VG Altenkirchen unter: http://www.vg-altenkirchen.de/freizeit-und-tourismus/kultur-und-bildung/tag-des-offenen-denkmals/