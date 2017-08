DRK Übung nahe an der Wirklichkeit

Veröffentlicht am 21. August 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Ausbildungstag beim DRK Ortsverein Altenkirchen-Hamm – Zum Ausbildungstag hatte der DRK Ortsverein Altenkirchen-Hamm unter der Leitung von Bereitschaftsgruppenleiter Benedikt Walkenbach eingeladen. Ziel war es die Einsatztaktik und die Patientenversorgung zu verbessern. Begonnen wurde mit der Unterweisung in der Alarm,- und Ausrückordnung. Im Anschluss wurde die erste praktische Übung im Parc de Tarbes durchgeführt. Als Szenario wurde ein Hundebiss mit versprühen von Pfefferspray in die Augen einer zweiten Person dargestellt. Nach einer Nachbesprechung in der DRK Unterkunft wurden Tragetechniken geübt. Als Highlight wurde das Abschlussszenario in den Räumlichkeiten der Firma „Autobedarf Weller“ in der Kölner Straße inszeniert. Zwei Personen waren bei Arbeiten abgestürzt. Das war die Aufgabe, die es zu bewältigen galt. Da aber eine Rettung über die Treppe nicht möglich war, blieb nur die Rettung über die Drehleiter der Feuerwehr Altenkirchen. Eindrucksvoll wurde die Menschenrettung aus über zehn Meter Höhe mit der Schleifkorbtrage dargestellt. Insgesamt ein lehrreicher und beeindruckender Tag für alle Beteiligten. Der DRK Ortsverein bedankt sich herzlich bei Christopf Röttgen für die zur Verfügung Stellung der Räumlichkeiten sowie bei der Feuerwehr Altenkirchen, Michael Heinemann und Sven Sauer für die tolle Unterstützung mit der Drehleiter. (homi) Fotos: Mies