Eine schwer verletzte Person bei Verkehrsunfall in Katzwinkel

Veröffentlicht am 21. August 2017 von wwa

KATZWINKEL – Verkehrsunfall in Katzwinkel – vier Personen verletzt – eine schwer verletzt – In der Nacht auf Samstag, 19. August, ereignete sich gegen 02:30 Uhr in Katzwinkel ein Verkehrsunfall, als ein 25jähriger Autofahrer als Wartepflichtiger aus der Sandstraße kommend nach links in die bevorrechtigte Knappenstraße einbiegen wollte. Er beachtete nicht die Vorfahrt eines von links kommenden Fahrzeuges, der die Knappenstraße in Richtung Kirchen-Wingendorf befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden entstand.

Der Unfallverursacher wurde durch den Unfall schwer verletzt. Der andere Unfallbeteiligte, ein 55 Jähriger, sowie zwei weitere, 23 und 16 Jahre alte Insassen, im Fahrzeug des Unfallverursachers wurden leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde zudem festgestellt, dass der Unfallverursacher ganz deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Ihm wurde nach erfolgtem Atem-Alkoholtest eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.