Kinoabend für jugendliche Erstwähler/innen

Veröffentlicht am 19. August 2017 von ai

NEITERSEN – Kinoabend für jugendliche Erwähler/innen – Wie bereits im vergangenen Jahr, lud auch dieses Jahr die Verbandsgemeinde Altenkirchen ihre jugendlichen Erstwähler/innen zu einem Kinoevent ein. Ziel des Verbandsgemeinderats mit dieser Aktion war es, sich den jungen Leuten vorzustellen, Hemmschwellen abzubauen, die Politik näher zu bringen und die Interessen der Personengruppe noch schneller zu erkennen.

Dieses Jahr wurden die Jahrgänge 1997 bis 1999 in die Wiedscala nach Neitersen zum Film „Hacksaw Ridge – Die Entscheidung“ eingeladen. Der Film wurde im Originalton in englischer Sprache mit Untertitel gezeigt. Die Handlung beruht auf einer wahren Geschichte über den amerikanischen Army-Sanitäter Desmond T. Doss, gespielt von Andrew Garfield, der sich im Zweiten Weltkrieg als erster Soldat dem Dienst verweigert, weil er keine Waffe tragen wollte. Allen Widrigkeiten zum Trotz schaffte er es als Sanitäter an die Front. Während des Angriffs auf seine Einheit wuchs er über sich hinaus und rettete im Kampf um Okinawa unter permanentem Beschuss des Gegners im Alleingang mehr als 75 seiner Kameraden vor dem Tod. Trotz seiner vorherigen Wehrdienstverweigerung bekam er die „Medal Of Honour“ von dem damaligen Präsidenten Harry S. Truman verliehen und zog als Held in die Geschichte der Amerikaner ein.

Neben diesem sehr ergreifenden und unter die Haut gehenden Film, der für reges Gesprächsmaterial sorgte, bot der Abend für die eingeladenen Gäste auch die Möglichkeit, sich in angenehmer Atmosphäre bei Speis und Trank mit den Anwärtern um den Posten des Verbandsgemeindebürgermeisters, Fred Jüngerich, Mathias Rabsch, Torsten Löhr und Bernd Lindlein, rege auszutauschen. Ein informativer Abend für alle Beteiligten, der im Nachgang bei vielen Personen die verstärkte Frage nach dem Sinn menschenverachtender, kriegerischer Auseinandersetzungen, die sich aktuell im Terrorfall von Barcelona wiederfinden, stellen wird, eingebettet in das wunderbare Ambiente des Kinos Wiedscala in Neitersen. Text/Fotos: Ariwa