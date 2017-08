Veröffentlicht am 19. August 2017 von wwa

SCHÜRDT – Wieder Unrat in der Gemarkung Schürdt entsorgt – Da stand Ortsbürgermeister Klaus Wiesemann oberhalb der Ortschaft Schürdt an der Verbindungsstraße zum Seniorenheim, in unmittelbarer Nähe des Wasserschachtes, und schüttelte verzweifelnd sein graues Haupt. Unbekannte hatten wieder einmal ihren Unrat nicht auf normalem Weg, sondern einfach am Straßenrand zum Wald entsorgt. Überall sind Stellen eingerichtet die Müll, Textilien, technisches Gerät, Baustoffe, Fahrzeugteile, flüssige Stoffe und noch vieles mehr annehmen, in der Regel ohne Kosten für den Ablieferer, und dennoch gibt es immer wieder Personen die mit ihrer Fehltat die Allgemeinheit belasten, denn die muss für die Entsorgung durch Dritte für die Kosten aufkommen. Wiesenmann stellte zum wiederholten Mal bei der Polizei Strafanzeige gegen Unbekannt. (wwa) Fotos: Wachow