Veröffentlicht am 19. August 2017 von wwa

NEITERSEN – Modellfluggruppe feiert 40jähriges Bestehen mit großem Flugtag – Es war zu einer Zeit als die Sonne noch erbarmungslos vom wolkenfreien Himmel brannte, die Landschaft in gleißendes Licht tauchte und die Besucherscharen des Flugtages in Neitersen unter Sonnenschirmen, Festzelt oder Campingüberdächern Schutz suchen lies. Da gab es aber auch etliche Besucher und vor allem die Flieger die dieses Wetter genossen und sich gut „Behütet“ auf und vor dem Flugfeld bewegten. Nicht nur die Flugfreunde waren beim Anblick der unterschiedlichsten Flugmodelle hellauf begeistert. Der Laie staunte was da alles auf dem Rasen stand und sich wenig später in der Luft bewegen sollte. Originalgetreu nachgebaute Flugobjekte, aus der Vergangenheit, der Gegenwart und auch der Zukunft posierten und ließen die Augen vieler leuchten. So mancher kleine Junge, in Begleitung von Papa oder Opa, entdeckte sein Interesse an diesem Sport.

Was die Flugzeugführer in den Flugschauen den Besuchern boten war schon sensationell. Segelflieger, die vom Motorflieger auf Höhe gezogen wurden, Propellermaschinen die ihre Kreise zogen, Düsenjäger die kaum mit dem suchenden Blick zu verfolgen waren, rasten durch den Luftraum über dem Neiterser Flugfeld. Da gab es auch schon mal irgendwo im Gelände einen Absturz und eine groß angelegte Suchaktion unter Mithilfe der neusten Flugobjekte, den Drohnen. Ihnen war es zu verdanken die Trümmer der abgestürzten Maschine zu finden.

Flugmeister aus der Szene deutschen Modellflugsports waren in Neitersen zugegen und zeigten unter Beifall ihre Flugobjekte und ihr fliegerisches Können. (wwa) Fotos: Rewa/Wachow