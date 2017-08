Schwerer Verkehrsunfall auf der L 305

Veröffentlicht am 19. August 2017 von wwa

SELTERS – Schwerer Verkehrsunfall zwischen Personenwagen und Lastwagen – hoher Sachschaden – Freitagmittag, 18. August, gegen 14:00 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw auf der Landstraße 305 zwischen den Ortschaften Selters und Herschbach. Die Polizeibeamten fanden an der Unfallstellte drei beteiligte Fahrzeuge und ein großes Trümmerfeld vor. Bei den beteiligten Fahrzeugen handelte es sich um zwei Pkws sowie eine Sattelzugmaschine mit Anhänger. Die ersten Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ein 31jähriger Fahrzeugführer mit seinem Mitsubishi die Landstraße aus Fahrtrichtung Herschbach kommend in Richtung Mogendorf befahren hat. Hier könnte er, so die Polizei, aus bislang unbekannten Gründen nach links von seiner Fahrspur abgekommen sein und seitlich frontal mit

Der entgegenkommenden Sattelzugmaschine kollidiert sein. Der Mitsubishi schleuderte anschließend an einem hinter dem Lkw fahrenden Polo vorbei, berührte diesen leicht und fuhr schließlich in die linke Leitplanke. Der 31jährige Fahrzeugführer wurde schwer verletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung in ein Krankenhaus nach Koblenz gebracht.

Der 61jährige Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus nach Neuwied gebracht. Die 19jährige Fahrerin des VW Polo blieb unverletzt. An dem Lkw sowie dem Mitsubishi entstand erheblicher Sachschaden. Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle geborgen werden. Da der Lkw die Landstraße komplett versperrte und dessen Bergung sich als schwierig erwies, war die Landstraße in diesem Bereich für vier Stunden gesperrt.