ASBACH/BUCHHOLZ – Einladung zur Info-Veranstaltung am 30. August „Zukunftsfähige Mobilität im ländlichen Raum“ – Bürgerbus und Ruftaxi in der Verbandsgemeinde Asbach – „Zukunftsfähige Mobilität im ländlichen Raum – Bürgerbus und Ruftaxi in der Verbandsgemeinde Asbach“ lautet das Thema einer öffentlichen Informationsveranstaltung zu der die Kreisverwaltung Neuwied am Mittwoch, 30. August, ab 19:00 Uhr, in den Gasthof Höfer, Hauptstraße 53, 53567 Buchholz, einlädt.

„Der Mobilität kommt gerade im ländlichen Raum eine zentrale Rolle zu. Sie soll den Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, auch ohne PKW am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, ihren Arbeitsplatz zu erreichen sowie auch den Zugang zu zentralen und unverzichtbaren Dienstleistungen der täglichen Versorgung oder des Gesundheitswesens zu sichern“, betont Achim Hallerbach, 1. Beigeordneter des Landkreises Neuwied und zuständiger Dezernent für Planung und Kreisentwicklung, in seiner Einladung.

Es gibt immer mehr Gemeinden, die sich um die Mobilität ihrer Bürgerinnen und Bürger in Form von Bürgerbussen und Ruftaxis bemühen. Dabei handelt es sich um ein ergänzendes Angebot zum bestehenden ÖPNV. Hauptsächlich richtet sich der Dienst an ältere bzw. in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen. Wie dies in der Praxis realisiert werden kann, soll im Rahmen der Veranstaltung aufgezeigt werden.

Das Programm sieht folgende Redner bzw. Beiträge vor: Achim Hallerbach, 1. Kreisbeigeordneter (Eröffnung und Begrüßung), Michael Christ, Leiter der Bauabteilung der VGV Asbach (ÖPNV in der Verbandsgemeinde Asbach, Bürgerbusse in Rheinland-Pfalz – Was bewegt das Land?), Dr. Holger Jansen, Leiter Projekt Bürgerbusse Rheinland-Pfalz (Bürgerbus konkret – Das Projekt in Langenlonsheim), Ralph Hinz, Beauftragter für den Bürgerbus für die Verbandsgemeine Langenlonsheim und Berater im Projekt Bürgerbusse Rheinland-Pfalz (Flexible Bedienungsformen in ÖPNV – Anrufsammeltaxi und Anruflinienfahrten), Daniel Junghans, Bereichsleiter Verkehr und Wettbewerb beim Verkehrsverbund Rhein-Mosel. Die Veranstaltung soll gegen 21:00 Uhr zu Ende sein.