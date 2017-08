Veröffentlicht am 19. August 2017 von wwa

WALDSEE – Unglücksfall mit glücklichem Ausgang – Nachbar rettet Rentner das Leben – Glück im Unglück hatte am Donnerstagabend, 17. August, gegen 18:15 Uhr ein 83jähriger Rentner in Waldsee. Er kam mit seiner Ehefrau in seinem älteren Mercedes zurück zu seinem Wochenendgrundstück am Wolfgangsee, wo die Ehefrau im Eingangsbereich ausstieg. Beim anschließenden Parken des Wagens gab der 83 Jährige an einem Erdhügel wohl zu viel Gas. Er verlor er die Kontrolle über den Mercedes, wobei der über den Uferbereich des Wochenendgrundstückes schoss und im angrenzenden Wolfgangsee landete. Beim Versuch sich aus dem sinkenden Fahrzeug zu befreien, blieb der Fahrer mit den Füßen am Lenkrad hängen. Kinder eines Nachbarn machten ihren Vater auf das Unglück aufmerksam. Dieser eilte dem Rentner sofort schwimmend zur Hilfe.

Es gelang dem 42jährigen Nachbarn die Füße aus dem Lenkrad zu befreien, den Fahrer über das Seitenfenster aus dem Fahrzeug zu ziehen und ihn an Land zu bringen. Kurz darauf war der Mercedes vollständig versunken. Der Rentner blieb unverletzt.

Eingesetzt waren bei diesem Einsatz zwei Funkstreifen der Polizei Schifferstadt, ein Rettungswagen sowie der Rettungshubschrauber mit Notarzt. Weiterhin wurden insgesamt sechs Taucher der DLRG Neuhofen, die Freiwillige Feuerwehr Waldsee/Otterstadt mit vier Fahrzeugen und zwei Booten und 19 Mann zur Einsatzstelle beordert. Die vorsorglich entsandten Kräfte der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen wurden nicht mehr benötigt. Die Berufsfeuerwehr Mannheim war mit Spezialgerät zur Bergung des Pkw ebenfalls angefordert. Der Mercedes wurde etwa 40 Meter vom Ufer entfernt in neun Metern Tiefe auf dem Dach liegend geortet. Quelle: Polizei