Veröffentlicht am 20. August 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Neues Schuljahr an der Kreismusikschule beginnt – Freie Plätze in Kursen und im Klavier- und Blockflötenunterricht – Wenn die Ranzen wieder gepackt werden, beginnt auch in der Musikschule des Kreises Altenkirchen für alle großen und kleinen Musikschüler das neue Schuljahr. Jetzt ist der beste Zeitpunkt zum Einsteigen. Anmeldungen zu einigen Elementarkursen sind noch möglich. Auch wenn die Infoabende oder ersten Kursstunden bereits vorbei sein sollten, können interessierte Kinder während der ersten Schulwochen noch hinzukommen. Es besteht die Möglichkeit, viermal auf Probe gegen eine geringe Gebühr teilzunehmen.

MUKI-Musik für Kinder ab eineinhalb Jahren mit Begleitperson: Die Kurse in Altenkirchen und Betzdorf-Kirchen starten erst im September und freuen sich auf noch auf kleine Musikschüler, die mit dem Hasen Muki auf musikalische Entdeckungsreise gehen wollen. Unterrichtstermine auf Anfrage.

MiMaMusiKiste für Kinder ab drei bis vier Jahren mit Begleitperson: Für alle Dreijährigen gibt es den Kurs „MiMaMusiKiste“, der in Altenkirchen und in Wissen noch neue Kinder aufnehmen kann.

Der Kurs in Altenkirchen findet donnerstags um 15:00 Uhr in der Musikschule, Hochstraße 3 statt. Der Termin für Wissen wird noch festgelegt, Beginn ist im September.

Musikalische Früherziehung für Kinder im Alter von vier und fünf Jahren: Die beliebten Kurse Musikalische Früherziehung sind diese Woche kreisweit gestartet. Für die Kurse in Flammersfeld, Wissen und Daaden gibt es noch freie Plätze, vereinzelt in Hamm und Altenkirchen. Für den Betzdorf-Kirchener Kurs auf dem Molzberg gibt es eine Warteliste.

Auch im Instrumentalunterricht sind noch vereinzelte Plätze an verschiedenen Unterrichtsorten im Kreisgebiet frei, vor allem für Klavier und Blockflöte. Fragen zu allen Angeboten und Terminen beantwortet das Büro der Musikschule gerne, Telefon 0 26 81 – 81 22 83, musikschule@kreis-ak.de und sind im Internet unter www.kreismusikschuleAK.de nachzulesen.

Foto: Nach den langen Ferien zieht in der Kreismusikschule endlich wieder Musik und Leben ein: der Unterricht beginnt, wie für diese Früherziehungsgruppe. Viele der neuen Kurse für Kinder aller Altersgruppen freuen sich noch über kleine Nachwuchsmusiker. Auch im Klavier- und Blockflötenunterricht gibt es vereinzelt noch freie Plätze.