ALTENKIRCHEN – Kreismusikschule bietet weiterhin Unterricht für Kontrabass – Erfahrener Profi unterrichtet und hat noch Plätze frei – Die Kreismusikschule weist darauf hin, dass im neuen Schuljahr weiterhin Unterricht im Fach Kontrabass angeboten wird. Mit Ernst Wagner aus Malberg hat die Musikschule einen erfahrenen Profi gewinnen können, der nach dem Ausscheiden von Franz Solbach seine Klasse übernimmt, sich aber auch auf neue Schülerinnen und Schüler freut. Auch Unterricht mit dem E-Bass ist möglich.

Ernst Wagner ist in der Region kein Unbekannter, denn seit mehr als 30 Jahren steht er mit der Band „Street Life“ als E-Bassist auf der Bühne. Was viele jedoch nicht wissen, ist, dass Wagner auch Kontrabass spielt und dies als Hauptfach an der Musikhochschule studiert hat. Auch als Geigenbauer hat er einen ausgezeichneten Ruf in der Region.

Neben dem regulären wöchentlichen Unterrichtsangebot, besteht für Jugendliche ab 16 Jahren oder Erwachsene auch die Möglichkeit, eine Fünferkarte zu kaufen. Unterrichtsorte sind Altenkirchen oder Wissen.

Der Kontrabass ist ein sehr vielseitiges Instrument und kann beispielsweise in der Klassik, im Jazz oder auch akustischen Rock-Pop Besetzungen gespielt werden. Wer sich für den Bassunterricht bei Ernst Wagner interessiert, kann sich im Musikschulbüro unter Telefon 0 26 81- 81 22 83 oder musikschule@kreis-ak.de informieren.

Foto: Ernst Wagner (Malberg) unterrichtet ab sofort für die Kreismusikschule Kontrabass und E-Bass und hat noch freie Unterrichtsplätze.