Veröffentlicht am 20. August 2017 von wwa

WISSEN – Westerwald Bank überreicht Scheck an Wissener Schützenverein – Die Westerwald Bank unterstützt den Wissener Schützenverein bei der Anschaffung einer neuen Vereinsfahne im Rahmen des Finanzierungsprojekts „Viele schaffen mehr“ mit 2.320 Euro. Die offizielle Scheckübergabe fand in der Wissener Bankfiliale statt. Für Vereine und gemeinnützige Organisationen hat sich die Westerwald Bank eine ganz besondere Aktion einfallen lassen. Ganz nach dem Leitspruch Raiffeisens „Viele schaffen mehr“ können Vereine und Organisationen Projekte mit der notwendigen Finanzierungssumme einreichen. Der Clou an der Aktion ist, dass die Westerwald Bank jede Einzelspende ab einem Betrag von 5 Euro mit einem Zuschuss in Höhe von 10 Euro belohnt und somit eine reizvolle Finanzierungsalternative darstellt.

Der Wissener Schützenverein hat für die Anschaffung der neuen Vereinsfahne Gebrauch von dieser Möglichkeit gemacht, nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund, dass bereits die beiden Vorgänger der aktuellen Vereinsfahne als Zeichen der Solidarität und Vereinszugehörigkeit mit der Unterstützung der Mitglieder angeschafft wurden. Bis zuletzt hatten alle Unterstützer die Möglichkeit einen kleinen Anteil zur Anschaffung der Vereinsfahne zu leisten. Von der Resonanz des Projektes und den positiven Rückmeldungen ist der Vorstand des Wissener Schützenvereins nach wie vor überwältigt. Insgesamt gingen Spenden von 264 Unterstützern ein, sodass der zu Beginn veranschlagte Betrag von 2.500 Euro mehr als verdoppelt werden konnte und das Projekt mit einem Betrag von 5.826 Euro endete, wovon die Westerwald Bank eG einen Eigenanteil von 2.320 Euro trug. Die neue Vereinsfahne kann nun, auch dank weiterer Zuschüsse, die nicht über das Projekt verbucht wurden, zu 100 Prozent finanziert werden.

Zur offiziellen Scheckübergabe trafen sich nun der erste Vorsitzende des Wissener Schützenvereins, Karl-Heinz Henn, sowie Florian Marhöfer, der für die Betreuung des Projektes seitens des Vereins zuständig war, mit dem Wissener Geschäftsstellen- und Marktbereichsleiter, Georg Rödder, in der Wissener Westerwald Bank. Der Wissener Schützenverein bedankt sich herzlich bei der Westerwald Bank für die großzügige Unterstützung und empfiehlt auch anderen Vereinen, die eine Anschaffung planen, auf dieses Finanzierungsprojekt zurückzugreifen.

Foto: (v.l.): Florian Marhöfer, Karl-Heinz Henn, Georg Rödder