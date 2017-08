Veröffentlicht am 20. August 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN/MONTABAUR/NEUWIED – Landkreise werben für „Westerwälder Erträge“ direkt vom Bauern- und Winzerhof – Warum aus der Ferne kaufen, wenn das Gute liegt so nah! Was liegt näher, als Lebensmittel dort zu erwerben, wo sie erzeugt werden – gerade jetzt, da die Verunsicherung der Verbraucher durch den Skandal um verseuchte Eier wieder wächst. Anlass für die Landkreise Altenkirchen, Neuwied und Westerwaldkreis dafür zu werben, sich beim Einkauf für die Region zu entscheiden. Als „Entscheidungshilfe“ haben die drei Kreise in ihrem Verbund „Wir Westerwälder – Landschaft, Leistung, Leute“ den Einkaufsführer zu Bauern- und Winzerhöfen neu aufgelegt, die ihre Produkte direkt vermarkten. Neu ist dabei auch die Übersicht über die Wochenmärkte in der Region, da viele Betriebe ihre Produkte nicht nur in schönen Hofläden, sondern auch auf Bauern- und Wochenmärkten anbieten.

Insgesamt 47 Betriebe präsentieren sich in der Broschüre. Zum Einstieg wird in Form einer Tabelle ein schneller Überblick über die Betriebe und ihre Produkte gegeben. Es folgt auf einer Westerwaldkarte ein Übersicht darüber, wo die einzelnen Betriebe in der Region liegen. Im Hauptteil werden dann die verschiedenen Hofläden der Bauern- und Winzerhöfen sowie auch die Wildkammern in der Region in kurzen Sätzen zum Betrieb, ihren Produkten und Angeboten und ihren Kontakt- und Bezugsinformationen vorgestellt. Angegeben sind auch die Zertifizierungen, die viele Betriebe auszeichnen.

Die Broschüre zeigt auf, dass auch der Westerwald ein vielfältiges Angebot bietet, um sich gut und gesund zu ernähren. Nach dem gemeinsamen Vorwort der Landräte Michael Lieber, Rainer Kaul und Achim Schwickert möchte die Broschüre zweierlei erreichen. Einmal sollen die interessierten Verbraucher die Möglichkeit erhalten, Produkte von den landwirtschaftlichen Betrieben aus ihrer Region zu erwerben. Zum anderen wollen die drei Landkreise die Direktvermarkter in der Region unterstützen, in dem sich diese einer interessierten Öffentlichkeit präsentieren. Die Kreischefs weisen zudem auf die Chance hin, den Einkaufsführer auch touristisch zu nutzen, “geben doch regionale Produkte einer Landschaft ihr besonderes Gesicht“.

So ist die Broschüre neben den Verwaltungen der Kreise und der Verbandsgemeinden auch bei allen Tourist-Informationen erhältlich. Zu finden sind die Betriebe aber auch auf der Internetseite von „Wir Westerwälder“ (www.wir-westerwaelder.de), zum einen auf der interaktiven Karte und zum anderen unter „Leben & Freizeit“, wo die Broschüre durchgeblättert oder heruntergeladen werden kann. Der Einkaufsführer erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere interessierte Betriebe können sich bis zum Zeitpunkt eines Nachdrucks beziehungsweise der nächste Auflage zumindest auf die interaktive Karte nehmen lassen. Dazu einfach an die Kreisverwaltung in Altenkirchen wenden, Telefon 02681 812081.