Veröffentlicht am 20. August 2017

FLAMMERSFELD – Die Volkshochschule Flammersfeld bietet wieder eine Fülle von Kursangeboten an – Ab sofort Online buchbar! www.vhs.vg-flammersfeld.de –

Anmeldung und Information bei

Volkshochschule Flammersfeld – Verbandsgemeindeverwaltung

Rheinstr.17, 57632 Flammersfeld

Tel.:02685/809-193

Fax:02685/809-2193

Email: vhs@vg-flammersfeld.de

www.vhs.vg-flammersfeld.de

Bei Fragen zu fachlichen Qualifikationen unserer Dozenten/Innen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

POLITIK – GESELLSCHAFT – UMWELT

Vortrag

Erneuerbare Energien Wärme Gesetz (101)

Um den Anteil erneuerbarer Energien am Energieverbrauch für Wärme zu erhöhen, müssen Neubauten seit dem 01.01.2009 einen bestimmten Mindestanteil des Wärmeenergiebedarfs des Gebäudes durch erneuerbare Energien decken.

Seminargliederung: Rechtliche Rahmenbedingungen, Nutzungspflichten erneuerbarer Energien im Neubau und Bestand, Mindestanteile erneuerbarer Energien und Ersatzmaßnahmen, technische Mindestanforderungen, Effizienz, Nachweis, beispielhafte Möglichkeiten der Erfüllung. Zuwiderhandlungen gegen dieses Gesetz können mit bis zu 50.000 € geahndet werden. Für dieses Seminar sind keine Vorkenntnisse erforderlich.“

Vortrag findet ab 7 Teilnehmenden statt.

Rathaus, Sitzungssaal, Rheinstraße 17 in Flammersfeld

Mittwoch, 25. Oktober, 19 bis 21 Uhr – 1 Termin

Dr. Jochen Thielen, 10 €

Vortrag

Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Betreuungsverfügung (102)

Drei Instrumente stehen zur Verfügung, um in gesunden Tagen im Sinne der Selbstbestimmung schriftliche Willenserklärungen für den Fall einer späteren Einwilligungsunfähigkeit abgeben zu können.

Vortrag findet ab 6 Teilnehmenden statt.

Rathaus, Sitzungssaal, Rheinstraße 17 in Flammersfeld

Dienstag, 21. November, 18.30 bis 20 Uhr – 1 Termin

Dr. Andreas Engels, Notar 10 €

KULTUR – KREATIVES – GESTALTEN

Alle Termine finden außerhalb der Ferien statt.

Nähkurs für Anfänger – Wochenendkurs (201, 208)

Ideal für alle, die auf einfache Weise und unter Betreuung das nähen erlernen möchten.

Der Kurs beinhaltet das Kennenlernen der eigenen Maschine und die Herstellung verschiedener schöner Accessoires und Kleinteile. Schnitte und Muster sind vorhanden.

Mitzubringen ist die eine eigene Nähmaschine (inkl.Betriebsanleitung), Nähgarn, Stecknadeln, Maschinennadeln, Schneiderkreide, Maßband, Handmaß, Stoffschere, Papierschere, ein Stift und wenn vorhanden Stoffe (passende Stoffe können sonst auch gegen Aufpreis vor Ort gekauft werden) und Verlängerungskabel.

Kurs findet ab 4 Teilnehmenden statt, maximal 6 Teilnehmende.

Kaplan-Dasbach-Haus (KDH), Besprechungszimmer, Obergeschoss, Kaplan-Dasbach-Str. 5 in Horhausen

Kurs 201: Samstag, 19. August, 10 bis 13 Uhr – 1 Termine

Kurs 208: Samstag, 16. September, 10 bis 13 Uhr – 1 Termine

Sarah Grendel

jeweils 25 €

Tagesseminar

Westafrikanisches Trommeln an einem Tag (202)

Dies ist die einmalige Gelegenheit einen Tag lang in afrikanischen Rhythmen einzutauchen und sich bezaubern zu lassen. Spaß und Freude sind garantiert.

Sie trommeln auf wunderschönen, westafrikanischen Instrumenten, deren Nutzung im Kurspreis enthalten ist.

Kurs findet ab 4 Teilnehmenden statt, maximal 10 Teilnehmende.

Seminarraum Müller, Höllburg 8 in Orfgen

Samstag, 2. September, 11 bis 16 Uhr – 1 Termin (mittags Selbstversorgung)

Berthold Campignier

29 €

Westafrikanisches Trommeln (203)

Lernen Sie in diesem Kurs Ihren eigenen natürlichen Rhythmus zu finden und ihm Ausdruck zu verleihen. Erleben Sie eine Stärkung an Körper, Geist und Seele. Sie fühlen sich befreiter und gelassener. Ganz nebenbei verbessern sich Ihr Atemrhythmus, sowie die gesamte Motorik. Außerdem erhalten Sie eine Einführung in die westafrikanische Kultur, Sitten und Gebräuche.

Sie trommeln auf wunderschönen, westafrikanischen Instrumenten, deren Nutzung im Kurspreis enthalten ist.

Kurs findet ab 7 Teilnehmenden statt, maximal 10 Teilnehmende.

Seminarraum Müller, Höllburg 8 in Orfgen

Dienstag, 5. September, 19 bis 20.30 Uhr – 5 Termine

Berthold Campignier 32 €

Musik

Songbegleitung auf der Gitarre für Gitarristen /Interessierte mit leichten Vorkenntnissen (204)

Kooperation mit der Jarola Musik und Tanz Schule in Güllesheim.

Vermittelt werden verschiedene Techniken: Grundakkorde (Schrammelakkorde), für die einfache Liedbegleitung. Einführung oder Erweiterung des Lagenspiels (Barree- Akkorde), Zupf-Technik für die rechte Hand, Schlag-Technik, und eine Einführung ins Plectrum-Spiel.

Für die linke, oder auch Spiel-Hand, befassen wir uns mit speziellen Finger-Klopf-Übungen, die die Koordination und die Genauigkeit der Finger erheblich verbessern.

Mit den Techniken wird das gitarristische Können eines jeden Gitarrenfans bedeutend erweitert. Wir werden gemeinsam Songs suchen, die allen Spaß machen, und die jeder gerne spielt. Wenn vorhanden, bitte die eigene Gitarre und Songbooks mitbringen.

Mittwoch, 6.September, 18.30 bis 19.30 Uhr – 8 Termine

Jarola Musik und Tanz Schule in Güllesheim, Steinstr. 1, 56593 Güllesheim

Kurs findet ab 6 Teilnehmern statt.

Karl-Heinz Keffer 51 €

Nähkurs für Anfänger – Abendkurs (205, 207)

Ideal für alle, die auf einfache Weise und unter Betreuung das nähen erlernen möchten.

Der Kurs beinhaltet das Kennenlernen der eigenen Maschine und die Herstellung verschiedener schöner Accessoires und Kleinteile. Schnitte und Muster sind vorhanden.

Mitzubringen ist die eine eigene Nähmaschine (inkl.Betriebsanleitung), Nähgarn, Stecknadeln, Maschinennadeln, Schneiderkreide, Maßband, Handmaß, Stoffschere, Papierschere, ein Stift und wenn vorhanden Stoffe (passende Stoffe können sonst auch gegen Aufpreis vor Ort gekauft werden) und Verlängerungskabel.

Kurs findet ab 4 Teilnehmenden statt, maximal 6 Teilnehmende.

Integrierte Gesamtschule Horhausen (IGS), Klassen-Container Schulhof, Neue Schulstraße

Kurs 205: Montag, 11. September, 18 bis 20 Uhr – 4 Termine

Kurs 207: Donnerstag, 14. September, 18 bis 20 Uhr – 4 Termine

Sarah Grendel jeweils 69 €

Öl- und Acrylmalerei (206)

für Anfänger und Fortgeschrittene

Dieser Kurs vermittelt die Grundtechniken der Öl- und Acrylmalerei und verfeinert ggfs. Vorhandene Fertigkeiten. Er richtet sich somit an Anfänger und Fortgeschrittene. Sie erlernen verschiedene Stile und Stilmittel und erfahren u.a. Kunstkniffe für räumliche Tiefe, Erkennbarkeit von Strukturen und Materialien. Bei der Motivwahl wird gerne geholfen. Falls vorhanden bitte Leinwand oder Leinwandpapier, Pinsel, Öl-oder Acrylfarben mitbringen. Für Einsteiger/innen erfolgt am ersten Tag eine ausführliche Beratung zu Farben und Materialien.

Kurse finden ab 8 Teilnehmenden statt, maximal 9 Teilnehmende

Grundschule, Kunstraum, Südstraße 2 in Flammersfeld

Mittwoch, 13. September, 17 bis 19.15 Uhr – 10 Termine

Susanne Kopplin ( www.susannekopplin.de) 77 €

Edelsteinschmuck – selbst gemacht (209)

Edelsteine in verschiedenen Farben und Formen laden sie dazu ein, ihren ganz persönlichen Edelsteinschmuck anzufertigen.

Benötigte Arbeitsmaterialien werden gestellt, ausgesuchte Schmuckware wird individuell berechnet.

Kurs findet ab 3 Teilnehmenden statt, maximal 10 Teilnehmende.

Geschenke Galerie, Kursraum, Höllburg 8 in Orfgen

Mittwoch, 25. Oktober, 18 bis 20 Uhr – 1 Termin

Ottilie Müller, info@geschenke-galerie.net 12 €

Was kann meine Nähmaschine? Nähtechnik für Anfänger (210) – Ferienkurs

Von wegen verflixt und zugenäht…. In diesem Kurs lernen Sie, neben dem Umgang mit der Nähmaschine das Nähen von Grund auf. Schritt für Schritt entsteht hier Ihre eigens kreierte Einkaufstasche oder eine individuelle Kissenhülle.

Bitte mitbringen: Nähmaschine, Stoff, Stoffschere, Bleistift, Näh- und Stecknadeln, Schneiderkreide, Maßband und Geodreieck.

Kurs findet ab 4 Teilnehmenden statt, maximal 8 Teilnehmende.

Atelier und Nähschule Lebensfaden, Hauptstraße 8 in 57589 Ückertseifen

Mittwoch, 4. bis Freitag, 6. Oktober, 16.30 Uhr bis 18.45 Uhr – 3 Termine

Irmgard Weller-Link, Damenschneidermeisterin, Direktrice, staatl. gepr. Modegestalterin

(bei Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Weller-Link persönlich.

Tel.: 02682/966 187 oder 0160/10 88 170) 56 €

Trommeln auf der „Earth Drum“ in der Gruppe (211, 216)

Das Trommeln ist der Herzschlag von Mutter Erde“. Wir trommeln und singen gemeinsam auf und mit meiner klangvollen Earth-Drum Heillieder, Mantras und Kraftlieder. Hierbei verbinden wir uns mit den Elementen und Mutter Erde und bringen uns die Erinnerung daran, dass Erde, Feuer, Wasser und Luft ein Teil unseres Selbst sind.

Das Gruppen – Trommeln lässt uns zu einem gemeinsamen Rhythmus finden und gleichzeitig zu einer Kraftquelle, die in einer Gruppe Verstärkung findet.

Die Klänge und Vibrationen gehen in unsere Körper, berühren unsere Sinne. Blockaden werden gelöst, Stress und Aggressionen abgebaut, körperliche und seelische Disharmonien gelindert. Aura und Chakren werden gereinigt, jede einzelne Zelle wird aktiviert und Energien können wieder ungehindert fließen. Glückshormone werden ausgeschüttet, das Immunsystem wird gestärkt, Herz-Kreislaufsystem und Atmung werden positiv beeinflusst und somit wird deine seelische und körperliche Gesundheit gefördert.

Erlebe das Heiltrommeln als deine persönliche Kraftquelle.

Kurs findet ab 2 Teilnehmenden statt, maximal 6 Teilnehmende (Folgetermine möglich!).

VangShanaa, Marion Aretz, Linkenbacher Weg 2 in Willroth

Kurs 211: Dienstag, 17. Oktober, 18 bis 19.30 Uhr – 1 Termin

Kurs 216: Mittwoch, 31. Januar, 18 bis 19.30 Uhr – 1 Termin

Marion Aretz jeweils 12 €

Nähkurs für Anfänger und Fortgeschrittene (212)

Einkaufen ist schön, aber hier sollte es etwas enger sein, da etwas kürzer oder “oh“ der Reißverschluss ist kaputt und hier ist ein Riss in der Lieblingshose ……

Oder doch mal etwas Neues nähen?

Lust, es einfach selbst zu machen und schneidern zu lernen – kreativ zu sein?

Bitte mitbringen: Nähmaschine, Stoff, Stoffschere, Bleistift, Näh- und Stecknadeln, Schneiderkreide, Maßband, Geodreieck, passendes Nähgarn

Kurs findet ab 4 Teilnehmenden statt, maximal 8 Teilnehmende.

Mittwoch, 18. Oktober, 19 bis 21.15 Uhr – 10 Termine

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Weller-Link, Tel.: 02682/966 187 oder 0160/10 88 170.

Atelier und Nähschule Lebensfaden, Hauptstraße 8 in 57589 Ückertseifen (VG Hamm)

Irmgard Weller-Link, Damenschneidermeisterin, Direktrice, staatl. gepr. Modegestalterin

185 €

Näh‘ dir dein eigenes Karnevals Kostüm (213, 214)

Für alle, die sich für Karneval ihr eigenes und individuell gestaltetes Kostüm wünschen.

Unter Anleitung wird das Wunsch-Kostüm genäht.

Mitzubringen ist die eine eigene Nähmaschine (inkl.Betriebsanleitung), Nähgarn, Stecknadeln, Maschinennadeln, Schneiderkreide, Maßband, Handmaß, Stoffschere, Papierschere, ein Stift, Schnittmuster inkl. Anleitung, alle benötigten Stoffe und Zutaten und ein Verlängerungskabel.

Kurs findet ab 4 Teilnehmenden statt, maximal 6 Teilnehmende.

Kaplan-Dasbach-Haus (KDH), Besprechungszimmer, Obergeschoss, Kaplan-Dasbach-Str. 5 in Horhausen

Kurs 213: Samstag, 23. September, 10 bis 16 Uhr – 1 Termin

Kurs 214: Samstag, 30. September, 10 bis 16 Uhr – 1 Termin

Sarah Grendel

jeweils 38 €

Nähworkshop – Pimp it up, aus Zwei mach Eins, aus Alt mach Neu, Ressourcen sparen…(215)

Langeweile und kein Platz im Kleiderschrank? Wir machen aus den Stücken der letzten Saison die neuste Mode! Bringen sie zu diesem Workshop ihre ungeliebten oder aussortierten Kleidungsstücke mit. Außerdem Stoffreste, Spitzen, Bänder, Reißverschlüsse, Knöpfe und alles was man sonst noch vernähen könnte.

Wir machen aus der alten Klamotte das nächste tolle Stück. Oder aus dem alten Mantel eine schöne Tasche oder, oder….

Alles ist möglich. Unter fachlicher Anleitung und Hilfe entstehen schöne Dinge.

Bitte mitbringen: Nähmaschine ( Bedienungsanleitung nicht vergessen ), Ungeliebte oder aus der Mode gekommene Kleidungsstücke, Stoff, Bänder, Spitzen, Stoffreste, Knöpfe, Reißverschlüsse…, Nähgarn, Stoff,- Papierschere ( Zuschneideschere ), Nahttrenner, Stecknadeln, Nähnadeln, Maschinennadeln, Schneiderkreide oder Kreiderädchen, Maßband, Handmaß, Geodreieck

Kurs findet ab 4 Teilnehmenden statt, maximal 8 Teilnehmende.

Samstag, 11. November, 9.30 bis 13.30 Uhr – 1 Termin

Atelier und Nähschule Lebensfaden, Hauptstraße 8 in 57589 Ückertseifen

Irmgard Weller-Link, Damenschneidermeisterin, Direktrice, staatl. gepr. Modegestalterin

(bei Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Weller-Link persönlich.

Tel.: 02682/966 187 oder 0160/10 88 170)

29 €

GESUNDHEIT

Grundsätzlich finden die Termine außerhalb der Ferien statt

Laufkurs Outdoor für Anfänger

Präventivkurs (Herz Kreislauf) gemäß § 20 SGB V – Joggen / Laufen, für Anfänger (301)

Obwohl es zahlreiche Sportarten, wie z.B. Schwimmen gibt, deren Ausübung weniger Verschleißgefahr für den Bewegungsapparat bedeutet, ist Laufen aufgrund der Entwicklungsgeschichte eine „natürliche“ Sportart des Menschen.

Laufwettbewerbe gab es schon bei den antiken Olympische Spiele, allerdings nur in den kurzen Strecken. Auch wenn es in der Antike die Langstrecke als Botenläufe gab, auch der ursprüngliche Marathonlauf von Athen nach Marathon (bzw. von Athen nach Sparta) waren zunächst Botenläufe, so wurde im Stadion hin- und hergelaufen, um Überrundungen zu vermeiden. Auch im Mittelalter wurden Dauerläufe als Botenläufe organisiert. Im 19. Jahrhundert setzte sich zunächst in England und den USA der Pedestriantismus als Ultralangstrecke durch. Das Sechstagerennen zu Fuß ging dem Sechstagerennen mit dem Fahrrad voraus. Wer eine Pause machte, war selbst schuld. So wurde durchschnittlich 120 Stunden gelaufen und Strecken über 1000 km waren keine Seltenheit, auch Frauen erreichten Strecken über 600 km. Erst über hundert Jahre später überbot der Grieche Janis Kouros die damaligen (durch Hallenbahnen exakt vermessenen) Rekorde. Im modernen Sport ist Laufen Teil der Leichtathletik und mit zahlreichen Disziplinen bei den modernen Olympischen Spielen vertreten. Im Breitensport gibt es zwar auch zahlreiche Bahnlaufwettbewerbe, an denen jedoch fast nur sehr ambitionierte Freizeitläufer teilnehmen. Eine Renaissance findet im Laufsport in großer Breite jedoch ausgehend von den Vereinigten Staaten seit Mitte der 1980er Jahre in Gestalt von in Zahl und Größe stetig wachsender Straßenlaufwettbewerbe statt. An den Marathonwettbewerben in New York, Berlin, London, Chicago und Boston nehmen Jahr für Jahr jeweils mehrere zehntausend Läufer, vom Weltrekordläufer bis hin zum Gelegenheitsjogger, teil. In den letzten drei Jahrhunderten haben sich ganz unterschiedliche Trainingssysteme für Dauerlauf entwickelt.

Regelmäßiges Laufen ist eine wirkungsvolle Trainingsform für das Herz-Kreislauf-System. Und es stellen sich viele positive Veränderungen ein. Es ist einfach zu lernen und kann jederzeit und fast überall ausgeübt werden.

Wir starten mit Intervalltraining und gehen schrittweise über in den Dauerlauf, so dass du am Kursende mindestens 30 Minuten durchgehend laufen kannst.

Zur Vermeidung von Überlastung ist es empfehlenswert, einen Herzfrequenzmesser zu kaufen. Da dies ein Zertifizierter Kurs ist, kann dieser von der KK bezuschusst werden.

Kurs findet ab 5 Teilnehmenden statt, maximal 14 Teilnehmende.

Treffpunkt Parkplatz Kindertagesstätte Schatzkiste, Neuwieder Straße 3 in Rott

Kurs 301: Montag, 14. August, 18 bis 19 Uhr – 10 Termine

Clara Frunzescu

61 €

Walking Outdoor für Anfänger

Präventivkurs (Herz Kreislauf) gemäß § 20 SGB V – Walking (302, 324, 338)

Einer der wichtigsten Vorteile des Walkings ist, das es quasi überall und jederzeit betrieben werden kann und nur geringe Materialkosten verursacht: geeignete Schuhe, und das war’s!

Walking ist für Körper und Gesundheit eine wohltuende Bewegung, da viele Muskeln Ihres Körpers trainiert werden. Es bringt alle Vorteile anderer Sportarten wie Joggen oder Fahrradfahren mit sich: Prävention von Diabetes und Herzerkrankungen, Energieverbrauch… Hinzu kommen die geringeren Belastungen und die Vorteile des Walkings, das sanft und für viele möglich ist: Walking ist tatsächlich eine der Sportarten mit den geringsten Nachteilen für Körper und Gelenke, und das Verletzungsrisiko ist sehr niedrig.

Jeder Mensch kann Walken. Man muss es ihm nur korrekt vermitteln!

Die professionelle Technikvermittlung sowie das Erlernen bzw. Optimieren der eigenen Walktechnik stehen im diesem Kurs im Fokus.

Da dies ein Zertifizierter Kurs ist, kann dieser von der KK bezuschusst werden.

Kurs findet ab 6 Teilnehmenden statt, maximal 14 Teilnehmende.

Treffpunkt Parkplatz Kindertagesstätte Schatzkiste, Neuwieder Straße 3 in Rott

Kurs 302: Freitag, 18. August, 18 bis 19 Uhr – 10 Termine

Kurs 324: Freitag, 3. November, 16.30 bis 17.30 Uhr – 10 Termine

(Wichtiger Hinweis: Mit zunehmender Dunkelheit kann der Start der Stunde um einige Minuten vorgezogen werden!)

Kurs 338: Freitag, 26. Januar 18, 18 bis 19 Uhr – 10 Termine

Clara Frunzescu

jeweils 61 €

Fit werden – Gesund bleiben (303, 325, 339)

Dieser Kurs ist für jede Altersgruppe geeignet und bietet Ungeübten und jenen die sich schon länger nicht mehr sportlich betätigt haben die Möglichkeit langsam und sanft einen einstieg in die Bewegung zubekommen, ihre körperliche Belastbarkeit konditionell sowie muskulär Schritt für Schritt zu steigern.

Bewältige eine Schwierigkeit und du hältst hundert andere dir fern.

Konfuzius

Kurse finden ab 7 Teilnehmenden statt, maximal 14 Teilnehmende.

Kindertagesstätte Schatzkiste, Turnraum, Neuwieder Straße 3 in Rott

Kurs 303: Freitag, 18. August, 19.15 bis 20.15 Uhr – 10 Termine

Kurs 325: Freitag, 3. November, 18 bis 19 Uhr – 10 Termine

Kurs 339: Freitag, 26. Januar 18, 19.15 bis 20.15 Uhr – 10 Termine

Clara Frunzescu

jeweils 38 €

Neue Rückenschule / Wirbelsäulengymnastik (304, 334)

für Anfänger und Fortgeschrittene in Flammersfeld mit Clara

Die häufigste Ursache gesundheitlicher Probleme in der heutigen Zeit der wirtschaftlichen Entwicklung ist eine körperliche, biologische Unterforderung. Getreu dem Motto „Was nicht genutzt wird, das verkümmert“ führen fehlende körperliche Anforderungen zu massiven negativen Erscheinungen wie Rückenschmerzen, Gelenkproblemen, Stoffwechselstörungen etc. In diesem Kurs können sich auch diejenigen angesprochen fühlen, die bereits Beschwerden haben. Wir möchten jedoch darauf hingewiesen, dass bei akuten Beschwerden, vorher ein Arzt aufgesucht bzw. die Zustimmung des Arztes eingeholt werden sollte!

Die Freude an Bewegung motivierte mich dazu, mein Hobby zum Beruf zu machen.

Bewegung, bewegt durch Leben gehen, Steigerung der eigenen Leistungskraft, Steigerung des Körperbewusstseins. Bewegung ist Leben, Stillstand ist…

Ich bin aus Eigenerfahrung überzeugt, dass jeder für sich etwas tun kann um sein Wohlbefinden zu steigern. Mobilisation, Kräftigung, Dehnung, physische sowie psychische Entspannung sind Schwerpunkte dieser Stunde und können von Teilnehmer/innen besucht werden, die ihre körperliche Belastbarkeit sowohl präventiv = vorbeugend, konservativ = erhaltend als auch leistungssteigernd verbessern wollen. Jeder, bis zu seiner eigenen Belastungsgrenze oder kurz davor!

Mitzubringen sind: Eine Matte, ein Handtuch, lockere Sportbekleidung und saubere Turnschuhe.

Kurs findet ab 7 Teilnehmenden statt, maximal 14 Teilnehmende.

Kindertagesstätte „Kunterbunt“, Turnraum, Raiffeisenstraße 50 in Flammersfeld

Kurs 304: Dienstag, 22. August, 18 bis 19 Uhr – 15 Termine, zertifizierter Kurs

Kurs 334: Dienstag, 12. Dezember, 18 bis 19 Uhr – 15 Termine, zertifizierter Kurs

Clara Frunzescu jeweils 54 €

Vortrag

„Warum bin ich so wie ich bin? (305, 319)

Warum Sie heute so sind wie Sie sind und wie stark Ihre Kindheit Sie jetzt noch beeinflusst.

Jede Entscheidung, die Sie jetzt treffen, ist nicht objektiv, sondern subjektiv durch Erfahrungen in der Kindheit geprägt. Dies hat Auswirkungen auf Ihre Lebensqualität und wirkt auch noch im Alter von 50, 60 oder 70 Jahren.

Im Vortrag erfahren Sie, dass Ihre Eltern das Beste gegeben haben und wie Sie dieses Wissen nutzen können, um wieder mehr in Ihre Kraft zu kommen.

Vorträge finden ab 6 Teilnehmenden statt.

Seminarraum „Geschenke Galerie“, Höllburg 8 in Orfgen

Vortrag 305: Dienstag, 22. August, 19 bis 20.30 Uhr – 1 Termin

Vortrag 319: Mittwoch, 18. Oktober, 19 bis 20.30 Uhr – 1 Termin

Thomas Hurtz, Hurtz-Systemaufstellungen, Therapeut für mehr Lebensqualität

jeweils 15 €

Achtsamkeit und Selbstfürsorge – Ein Abend nur für mich (306)

An diesem Abend werden Übungen zur Achtsamkeit angeboten, die unterstützen, sich wieder bewusster wahrnehmen zu können und sensible Körpersignale zu achten. Persönliche Ressourcen werden belebt mit dem Ziel, diese in befriedigender Weise mehr im Berufs- und Privatleben zu stärken.

Übungen zur Abgrenzung, Stress- und Konfliktbewältigung helfen, sich auf positive achtsame Weise mit Kollegen im Team und auch im privaten Umfeld zu verständigen und Konflikte miteinander zu meistern. Eingespielte evtl. starre Kommunikationsmuster können mit diesen Methoden verändert werden, um so mehr Spielraum und Lebendigkeit zu entfalten.

Ziel ist es, die eigene Situation zu erkennen. Es werden Wege gefunden, mehr in Balance zu kommen und damit wieder mehr Kraft, Ruhe, Gelassenheit und Lebenszufriedenheit zu erlangen.

Das Seminar kann auch als Fortbildung beantragt werden.

Der Kurs findet ab 4 Teilnehmern statt.

Institut für Psychotherapie, Supervision und Weiterbildung

Anke Pfeffermann, Mühlenstr. 13, Berzhausen-Strickhausen

Mittwoch, 23. August, 18 bis 21 Uhr – 1 Termin

Anke Pfeffermann

29 €

Präventive Rückenschule / Wirbelsäulengymnastik für Anfänger und Leichtfortgeschrittene mit Claudia Langenbach (307, 322)

Mit dieser Gymnastik aktivieren und kräftigen wir den Körper. Wer viel sitzt oder sich wenig bewegt, profitiert davon genauso wie bereits Rückengeschädigte. (Denn) die gezielten Übungen fördern das Wohlbefinden, stärken die Muskulatur und entspannen anschließend schön.

Kurse finden ab 8 Teilnehmenden statt, maximal 14 Teilnehmende.

Kindertagesstätte „Kunterbunt“, Turnraum, Raiffeisenstraße 50 in Flammersfeld

Kurs 307: Donnerstag, 24. August, 19 bis 20 Uhr – 10 Termine

Kurs 322: Donnerstag, 2. November, 19 bis 20 Uhr – 10 Termine

Claudia Langenbach

jeweils 44 €

Zumba Gold® Tanz Fitness (308)

Kooperation mit Lebenshilfe e.V. Altenkirchen / Flammerfeld

Für alle, die die Kombination von Tanz und Fitness mögen, es aber etwas ruhiger angehen möchten, bietet Zumba Gold® die Möglichkeit für Neu und Wiedereinsteiger/innen, Kondition und Beweglichkeit aufzubauen.

Zumba Gold® ist ein Ganzkörper-Workout im mittleren Belastungsbereich und kurbelt damit die Fettverbrennung an.

Mitreißende lateinamerikanische Rhythmen, gelenkfreundliche Bewegungen

( keine starken Drehungen oder Sprünge ) und Koordinationsübungen machen Zumba Gold®

zu einem tänzerischen Workout, das viel Spaß macht und gute Laune verbreitet.

Zumba Gold® ist für jede Altersstufe geeignet – für ältere Teilnehmer/innen genauso wie für jüngere, die fit werden möchten.

Bequeme Sportkleidung, Handtuch und ausreichend Getränke sind mitzubringen!

Kurse finden ab 8 Teilnehmenden statt, maximal 16 Teilnehmende.

Lebenshilfe e.V., Elipse, Auf der Brück 2 in Flammersfeld

Mittwoch, 6. September, 18 bis 19 Uhr – 10 Termine

Karen Borchert

41 € (ab dem 10. Teilnehmer 33 €)

Meditation – Wiederverbindung mit deinem persönlichen Seelenführer (309, 332)

Jeder Mensch hat von Geburt an einen persönlichen geistigen Lebensbegleiter, einen inneren Helfer.

In einer geführten Meditationsreise machst du dich auf die Suche nach deinem persönlichen Seelenbegleiter. Dieser ist ein Helfer, ein Begleiter, ein Ratgeber, ein treuer Freund und Verbündeter. Mit seinem Seelenführer in Verbindung zu stehen heißt seine Kraft zu finden.

Nach der Reise gebe ich dir eine Beschreibung zu den Fähigkeiten deines persönlichen Seelenführers und wir beschäftigen uns intensiv damit, wie du nun diesen Helfer in dein Leben integrieren kannst.

Kurse finden ab 2 Teilnehmenden statt, maximal 5 Teilnehmende.

VangShanaa, Marion Aretz, Linkenbacher Weg 2 in Willroth

Kurs 309: Donnerstag, 12. Oktober, 18 bis 19.30 Uhr – 1 Termin

Kurs 332: Dienstag, 28. November, 18 bis 19.30 Uhr – 1 Termin

Marion Aretz

jeweils 38 €

Wassergymnastik (310, 323, 336)

Wassergymnastik hat den Vorteil, dass sich das Körpergewicht des Übenden verringert, was zu einer Entlastung der Muskeln und Gelenke sowie der Wirbelsäule und Bandscheiben führen. Die Verletzungsgefahr bei diesen Übungen ist sehr gering. Die Intensität der Bewegungen im Wasser ist aufgrund des hohen Wasserwiderstandes hoch. Wassergymnastik ist für Männer und Frauen aller Altersgruppen geeignet. Die Übungen werden in einem hüft- bzw. brusthohen Wasser durchgeführt, dadurch können auch Nichtschwimmerinnen teilnehmen.

Die Wassertemperatur beträgt 33-34 Grad.

Der Dozent ist Fachübungsleiter und hat die Lizenz für den Breiten-, bzw. Behindertensport sowie den Rettungsschein des DLRGs.

Kurse finden ab 8 Teilnehmenden statt, maximal 10 Teilnehmende.

DRK-Krankenhaus, Bäderabteilung, Leuzbacher Weg 21 in Altenkirchen

Kurs 310: Donnerstag, 7. September, 19 bis 20 Uhr – 6 Termine (außer Herbstferien)

Kurs 323: Donnerstag, 2. November, 19 bis 20 Uhr – 6 Termine

Kurs 336: Donnerstag, 11. Januar, 19 bis 20 Uhr – 6 Termine

Frank Vogler

jeweils 55 €

Kundalini-Yoga (311, 333 )

Kundalini-Yoga ist Yoga zur Erweckung der Körperenergien, vor allem in den 7 Hauptchakren, den Energiezentren. Die Yogapraxis verleiht Ihnen mehr Energie und Harmonie in Ihrem Alltag. Atem- und Körperübungen wirken aktivierend, stärkend und entspannend. Sie erfahren, dass die Übungen Ihnen zu mehr innerer Ausgeglichenheit und Flexibilität verhelfen. Die Übungen sind geeignet für Anfänger und Menschen mit etwas Vorkenntnissen. Jede Yogastunde endet mit einer längeren Tiefenentspannung.

Bitte ein festes Sitzkissen und eine Decke mitbringen.

Kurs findet ab 7 Teilnehmenden statt, maximal 10 Teilnehmende.

Kindertagesstätte „Kunterbunt“, Turnraum, Raiffeisenstraße 50 in Flammersfeld

Kurs 311: Montag, 11. September, 17.15 bis 18.45 Uhr – 10 Termine

Kurs 333: Montag, 4. Dezember, 17.15 bis 18.45 Uhr – 10 Termine

Heike Wulsch

jeweils 56 €

Sport mit Älteren, Haltungs- und Bewegungsschulung mit Tai Chi- und Qigong-Elementen in Pleckhausen – Vorkenntnisse sind nicht erforderlich! (312, 331)

Ziele der Kurse sind: Verbesserung der Beweglichkeit durch Ganzkörpertraining ohne Kraftaufwand, Steigerung der Konzentration, Koordination, Geschicklichkeit, Kraft, Ausdauer, Schulung des Gleichgewichtssinnes und Entspannung durch Meditation.

Die eigene Wahrnehmung und das Reaktionsvermögen werden verbessert. Dies wird erreicht durch regelmäßiges Training mit langsamen Bewegungs- und Haltungsübungen. Entspannung am Ende der Stunde bringt Ruhe und Abstand zum Alltag. Der ganze Körper wird vitalisiert und die Atmung gestärkt. Es sollte mit bequemer Kleidung, Turnschuhe mit dünner Sohle oder Socken trainiert werden. Isomatte oder Decke bitte mitbringen. Der Kursleiter ist zertifiziert und hat die Krankenkassenanerkennung. Evtl. Übernahme der Kosten durch die Krankenkasse ist möglich.

Kurse finden ab 7 Teilnehmern statt, max. 10 Teilnehmern

Gemeindehaus Pleckhausen, Eiderbacherstraße

Kurs 312: Donnerstag, 14. September, 19 bis 20.30 Uhr – 8 Termine

Kurs 331: Donnerstag, 23. November, 19 bis 20.30 Uhr – 8 Termine

Friedrich Schweizer

jeweils 34 €

Vortrag

Low Carb – Was ist denn das? (313)

Der Begriff Kohlenhydratminimierung bzw. Low-Carb bezeichnet verschiedene Ernährungsformen oder Diäten, bei denen der Anteil der Kohlenhydrate an der täglichen Nahrung reduziert wird. In diesem Vortrag wird genau erklärt, wie Low Carb funktioniert und wie diese Ernährung im Alltag umgesetzt werden kann, was die Ernährung im Körper bewirkt und welche Lebensmittel geeignet sind. Entsprechender Kochkurs findet zu einem späteren Zeitpunkt statt.

Vortrag finden ab 5 Teilnehmenden statt, maximal 12 Teilnehmende.

Rathaus, Sitzungssaal, Rheinstraße 17 in Flammersfeld

Montag, 18. September, 18 bis 19.30 Uhr – 1 Termin

Laura Buchholz

23 €

ErfolgREICHER sein und leben (314)

Ich möchte gern erfolgreicher sein – im Privatleben und im Beruf.

Was hindert mich daran, es zu sein??!!

Gibt es innere Sätze in mir, die mich zurückhalten, durch die ich mich nicht wert genug

fühle? Sätze meiner Eltern, Sätze der Lehrer oder von anderen ?

„ Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr“, „Schuster bleib bei Deinen Leisten“, „Bescheidenheit ist eine Zier“, „Wenn es dem Esel zu wohl ist, geht er aufs Eis“ usw.

Sind mir ähnliche Sätze oder Verhaltensweisen vertraut? Was sind meine Talente, meine Fähigkeiten? Gebe ich ihnen genug Raum in meinem Leben?

Habe ich Hemmungen in Konfrontation mit meiner Umwelt ( Partner, Chef, Eltern etc. ) zugehen, um mein Leben „reicher“ zu gestalten? Was bedeutet für mich innerer und äußerer Reichtum? Möchte ich mich beruflich verändern?

Während dieses Abends wollen wir miteinander herausfinden, was uns bis jetzt zurückhält, ein glücklicheres, leichteres und erfolgREICHERes Leben zu führen.

Im Anschluss werden wir überlegen, wie der erste Schritt sein kann, um uns in diese Richtung zu entwickeln.

Kurs findet ab 4 Teilnehmenden statt.

Praxis für Psychotherapie und Supervision Pfeffermann, Mühlenstr. 13 in Strickhausen (Ortsgemeinde Berzhausen)

Mittwoch 20. September, 18 bis 21 Uhr – 1 Termin

Anke Pfeffermann

29 €

Edelstein – Info (315)

Informationen zur Entstehung, Beschaffenheit und Wirkung von Edelsteinen und ihre Anwendungsmöglichkeiten im Alltag.

Kurs findet ab 3 Teilnehmende statt, maximal 10 Teilnehmende.

Geschenke Galerie, Kursraum, Höllburg 8 in Orfgen

Mittwoch, 20. September, 17 bis 18 Uhr – 1 Termin

Ottilie Müller, E-Mail: info@geschenke-galerie.net

5 €

Kochen

Low Carb – Kochen ohne Kohlehydrate (316)

„Low Carb“ leitet sich von „carbohydrates“ ab, dem englischen Wort für Kohlehydrate. Und die werden in dieser Küche deutlich reduziert. Das heißt also Kartoffeln, Reis und Nudeln und auch Hüftgold ade – nicht aber bye-bye Geschmack! Wir zaubern schmackhafte, leichte Gerichte auf den Tisch, mit denen Sie überflüssigen Pfunden den Kampf ansagen können.

Kochen finden ab 5 Teilnehmenden statt, maximal 10 Teilnehmende.

Kaplan-Dasbach-Haus, Küche, Kaplan-Dasbach-Straße 5 in Horhausen

Montag, 25. September, 18 bis 20.30 Uhr – 1 Termin

Laura Buchholz

34 € (zuzüglich Lebensmittelumlage pro Abend zwischen 8 bis 10 €, die bei der Dozentin beglichen wird)

Kochen

Mamas italienische Küche mit authentischen Rezepten (317, 317 II)

Motto des Abends: Antipasti-Abend. Die Kursleiterin zeigt Ihnen, wie es geht. Vino und Espresso gehören natürlich dazu. Natürlich werden die zubereiteten Speisen am Schluss in gemütlicher Runde verzehrt. Bitte bringen Sie ein Geschirrhandtuch, Resteboxen und ein gutes Küchenmesser mit.

Kurs findet ab 8 Teilnehmenden statt.

Kaplan-Dasbach-Haus, Küche, Kaplan-Dasbach-Straße 5 in Horhausen

Kurs 317: Mittwoch, 8. November, 18.30 bis 22 Uhr – 1 Termin

Kurs 317 II: Donnerstag, 30. November, 18.30 bis 22 Uhr – 1 Termin

Margherita Genovese

jeweils 29 € (beinhaltet Kursgebühr iHv. 15 Euro plus 14 Euro Lebensmittelumlage)

Meditation (318, 326, 329)

Durch die Unruhen in unserer Welt ist eine Notwendigkeit entstanden, inneren Frieden zu entwickeln. Meditation hilft dabei, unsere Balance zu halten und eine andere Sicht auf das Leben zu entwickeln. Ich lade Sie ein, gemeinsam mit mir neue Wege zu mehr Balance und innerem Frieden zu finden.

Einleitung – ca. 30 min. Meditation – Erfahrungsberichte

Bitte mitbringen: Wolldecke, bequeme Kleidung, dicke Socken

Kurs findet ab 4 Teilnehmenden statt, maximal 8 Teilnehmende.

Seminarraum, Hauptstraße 8 in 57589 Ückertseifen

Kurs 318: Dienstag, 17. Oktober, 19 bis 20 Uhr – 1 Termin

Kurs 326: Freitag, 3. November, 19 bis 20 Uhr – 1 Termin

Kurs 329: Montag, 13. November, 19 bis 20 Uhr – 1 Termin

Irmgard Weller-Link, Lebensberaterin

8 €

Bodystyling in Flammersfeld (320, 335)

Bodystyling, ist ein effektives Muskeltraining, bei dem alle Muskelgruppen trainiert werden nicht nur Bauch und Po.

Als Aufwärmprogramm starten wir mit einfachen Aerobic-Schritten. Anschließend folgt das Krafttraining mit oder ohne Zusatzmaterial. Das kraftausdauerorientierte Training bringt alle Teilnehmer/innen mit Sicherheit zum Schwitzen. Abschließende Dehnübungen runden die Stunde ab.

Der Kurs richtet sich an alle, die ihren Körper STRAFFEN, STÄRKEN und ihre Körperhaltung verbessern wollen.

Mitzubringen sind: eine Matte, ein Handtuch, lockere Sportbekleidung und saubere Turnschuhe.

Kurse finden ab 8 Teilnehmenden statt, maximal 14 Teilnehmende.

Kindertagesstätte „Kunterbunt“, Turnraum, Raiffeisenstraße 50 in Flammersfeld

Kurs 320: Donnerstag, 19. Oktober, 17.30 bis 18.30 Uhr – 10 Termine

Kurs 335: Donnerstag, 11. Januar 18, 17.30 bis 18.30 Uhr – 10 Termine

Clara Frunzescu

jeweils 34 €

Bauch, Beine, Po in Rott (321, 337)

Bauch, Beine, Po ist ein effektives Muskeltraining, bei dem alle Muskelgruppen trainiert werden nicht nur Bauch und Po.

Als Aufwärmprogramm starten wir mit einfachen Aerobic-Schritten. Anschließend folgt das Krafttraining mit oder ohne Zusatzmaterial. Das kraftausdauerorientierte Training bringt alle Teilnehmer/innen mit Sicherheit zum Schwitzen. Abschließende Dehnübungen runden die Stunde ab.

Der Kurs richtet sich an alle, die ihren Körper STRAFFEN, STÄRKEN und ihre Körperhaltung verbessern wollen.

Mitzubringen sind: eine Matte, ein Handtuch, lockere Sportbekleidung und saubere Turnschuhe.

Kurse finden ab 7 Teilnehmenden statt, maximal 14 Teilnehmende.

Kindertagesstätte „Schatzkiste“ (Turnraum), Neuwieder Straße 3 in Rott

Kurs 321: Montag, 23. Oktober, 18 bis 19 Uhr – 10 Termine

Kurs 337: Montag, 22. Januar 18, 18 bis 19 Uhr – 10 Termine

Clara Frunzescu

38 €

Abschied – Trennung – (Trauer?) – Neubeginn (327)

Wichtige Menschen sind gestorben, Beziehungen sind zu Ende gegangen, Ideale und Wünsche haben sich als unrealistisch erwiesen. Wir alle müssen im Laufe unseres Lebens viele Abschiede und Trennungen verkraften: Verlust von Eltern, Lebenspartnern, Kindern, Freunden, Gesundheit, Jugend, Erfolg, Heimat, Besitz, Positionen, Rollen…, aber auch von Hoffnungen und ungelebtem Leben. Die Themen Abschied, Trennung, Trauer und Tod sind in unserer Gesellschaft oft tabuisiert. Auf den Umgang mit dem schmerzlichen Verlust und dem Gefühl des Trauerns sind wir oft nicht vorbereitet.

Gefühle wie Wut, Demütigung, Schmerz, Verzweiflung, Sehnsucht, Rache und Leere sind spürbar.

Und immer – egal ob wir verlassen haben oder verlassen wurden – müssen wir unser Leben neu

gestalten. Für viele beginnt die Suche nach der eigenen Identität, nach neuen Lebensformen

und -inhalten.

In diesem Seminar besteht die Möglichkeit, allen Gefühlen die damit verbunden sind,

nachzuspüren, sie zuzulassen und sich mit dem Abschiednehmen zu beschäftigen.

Wir arbeiten u.a. mit kreativen Medien und Methoden der Gestalttherapie.

Ressourcen und Potentiale können so (wieder-)belebt werden. Ein wenig (mehr) Kraft für den

Alltag schöpfen und vielleicht auch wieder ein wenig mehr Lebensfreude zurückzugewinnen.

In jeder Trennung liegt eine Chance: Wo etwas Altes aufhört, fängt etwas Neues an!!

Kurs findet ab 4 Teilnehmenden statt.

Praxis für Psychotherapie und Supervision Pfeffermann, Mühlenstr. 13, Berzhausen-Strickhausen

Montag, 6. November, 18 bis 21 Uhr, 1 Termin

Anke Pfeffermann

29 €

Vortrag

Ayurveda – Gesundheit im Alltag (328)

Wollten Sie schon immer mal wissen, wie sietypische Alltagszipperlein vermeiden können? Ayurveda ist eine der ältesten Wissenschaften über gesundes und glückliches langes Leben. In dieser Info-Veranstaltung erfahren Sie etwas über die Konstitutionstypen und wie die Eigenschaften der Natur uns dazu verhelfen, den Körper in Balance zu halten. Haben Sie bereits von VATA – PITA – KAPHA gehört? Dieses Grundprinzip im Ayurveda zeigt Ihnen die spezifischen Eigenschaften Ihrer Konstitution, mit welchen individuellen Möglichkeiten Sie Ihre Gesundheit stärken können, um so mehr Zufriedenheit und Lebensfreude zu erlangen.

Vortrag findet ab 10 Teilnehmern statt.

Seminarraum „Geschenke Galerie“, Höllburg 8 in Orfgen

Dienstag, 7. November, 19.30 bis 21 Uhr – 1 Termine

Heike Wulsch

5 €

Meditation für die Wirbelsäule (330)

Die Wirbelsäule ist das zentrale, tragende Element unseres Skeletts. Sie ist zuständig für die komplexe Weiterleitung von Nervenimpulsen und Botenstoffen zwischen Gehirn und den Organen.

Diese geführte Meditation bringt uns zu verschiedenen Bereichen unseres Gerüstes und lässt uns in eine wohltuende Entspannung gleiten.

Kurs findet ab 2 Teilnehmenden statt, maximal 4 Teilnehmende

VangShanaa, Marion Aretz, Linkenbacher Weg 2 in Willroth

Mittwoch, 15. November, 18 bis 19.30 Uhr – 1 Termin

Marion Aretz

21 €

SPRACHEN

Alle Termine finden außerhalb der Ferien statt

Weiterführungskurs

Englisch Ü55 (401)

Englisch für Einsteiger mit ganz geringen Vorkenntnissen. Dieser Kurs soll allen Menschen, die noch etwas Neues erlernen möchten, die Möglichkeit bieten, in einer netten kleinen Gruppe die Herausforderung anzunehmen. Die Gruppe bestimmt das Lerntempo.

Lehrmaterial: Sterling Silver 2, New Edition, Cornelsen, ISBN 978-3-464-02009-8

Kursbuch bitte erst nach dem ersten Kursmorgen erwerben.

Kurs findet ab 7 Teilnehmenden statt, maximal 12 Teilnehmende.

Gemeindehaus am Kirchplatz (1. Etage) in Oberlahr

Dienstag, 15. August, 9 bis 10.30 Uhr – 12 Termine

Brunhilde Busley

54 €

Englisch für Leichtfortgeschrittene – A2.1 (402)

Weiterführungskurs – für Wiedereinsteiger geeignet.

Bereits vorhandene Grundkenntnisse werden in diesem Kurs aufgefrischt und sukzessiv vertieft.

Lehrmaterial: Key 2 – Lehr- und Arbeitsbuch mit Audio-CDs (Cornelsen, ISBN: 978-3-06-

020098-6). Das Kursbuch bitte erst nach dem ersten Kursabend erwerben.

Kurs findet ab 7 Teilnehmenden statt, maximal 12 Teilnehmende.

Gemeindehaus am Kirchplatz (1. Etage) in Oberlahr

Dienstag, 15. August, 18.30 bis 20 Uhr – 12 Termine

Brunhilde Busley

54 €

Deutsch für Asylbewerber – A1/A2 (403, 406, 407, 409)

für Leichtfortgeschrittene

Zielgruppe sind Asylbewerberinnen und Asylbewerber, die aufgrund ihres befristeten Aufenthaltsstatus keinen Zugang zu den Integrationskursen haben, sich aber dennoch im unmittelbaren Lebensumfeld orientieren und in typischen Alltagssituationen auf Deutsch verständlich machen wollen. Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit einfache Deutschkenntnissen zu erwerben und können sich auf diese Weise schneller in ihrer neuen Umgebung zurechtfinden.

Kurs findet ab 8 Teilnehmenden, maximal 15 Teilnehmenden statt.

Kurse werden am Montag und Mittwoch von Frau Fingerhut und am Freitag und Dienstag von Frau Liebscher unterrichtet.

Bürgerhaus, Rheinstraße 50 in Flammersfeld

Kurs 403: Freitag, 1. September bis 13. Oktober, 9 Uhr bis 10.30 Uhr – 12 Termine

Kurs 406: Montag, 16. Oktober bis 24. November, 9 Uhr bis 10.30 Uhr – 12 Termine

Kurs 407: Montag, 27. November bis 23. Januar, 9 Uhr bis 10.30 Uhr –12 Termine

Kurs 409: Freitag, 26. Januar bis 7. März, 9 Uhr bis 10.30 Uhr –12 Termine

Ulrike Liebscher und Helga Fingerhut

54 €

Sprachkurse werden finanziell über die Kreisverwaltung gefördert

Intensivkurs

Deutsch für Migranten – Auf zur B2 Prüfung (404)

In diesem Deutschkurs werden Sie auf die B2 Prüfung vorbereitet. Alle notwendigen Fertigkeiten werden geübt. An erster Stelle stehen Sprechen und Schreiben, gefolgt von Hören und Lesen. Auch Aussprache und Grammatik kommen nicht zu kurz.

Der Kurs ist gedacht für Interessenten, die das Niveau B1 erreicht haben (mit oder ohne Prüfung) und sich auf die B2-Prüfung vorbereiten wollen – oder „einfach so“ ihr Deutsch verbessern wollen. Gegen Ende des Kurses prüfen Sie anhand eines Modelltests, ob Sie für die B2-Prüfung bereit sind.

Kurs findet ab 8 Teilnehmenden statt, maximal 12 Teilnehmende.

Fahrschule Kiry, Hubertussteig 6 in Flammersfeld

Montag, 4. September, jeweils montags bis freitags in der Zeit von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr

Veronika Aubel

Ermäßigung kann über die KVHS beantragt werden

Deutschlernen für Frauen – A1/A2 (405, 408)

Sind Sie als Frau mit Ihrer Familie oder alleine aus einem fremden Land zugereist und möchten die deutsche Sprache besser verstehen und im Alltag anwenden können?

Dann sind Sie hier richtig!

Sie lernen in diesem Kurs wie Sie sich als Frau gut beim Einkaufen, beim Arztbesuch, auf Ämtern und in der Schule oder dem Kindergarten verständlich machen können.

Das Erlernen und Vertiefen der deutschen Sprachkenntnisse erfolgt durch praktische Übungen, anschauliche Beispiele und viel gemeinsames Sprechen in einer schönen Atmosphäre.

Kurs findet ab 8 Teilnehmenden, maximal 15 Teilnehmende.

Raiffeisenhaus, Raiffeisenstraße 11 in Flammersfeld

Dieser Kurs hat bereits begonnen und wird nach der Sommerpause fortgesetzt – Quereinsteigerinnen sind willkommen.

Kurs 405: Dienstag, 5. September, 19.30 Uhr bis 21 Uhr

Kurs 408: Donnerstag, 30. November, 19.30 Uhr bis 21 Uhr

Birgitt Federhen, Dipl.-Sozialpädagogin

Sprachkurse werden finanziell über die Kreisverwaltung gefördert

ARBEIT / EDV / BERUF

Kommunikation am Arbeitsplatz – Hilfen für ein leichteres Berufsleben (501)

Nutzen Sie diesen Abend, um Ihre berufliche Situation zu analysieren und Wege aus Kommunikations-Problemen zu finden!

Durch Konflikte zwischen Einzelnen, im Team oder zwischen Abteilungen in Betrieben und Einrichtungen entstehen Schwierigkeiten, die betriebsintern nicht immer zu lösen sind. Sie weisen auf persönlichkeitsbedingte, soziale oder betriebliche Probleme hin, die eine Sicht von außen benötigen.

Werden Konflikte mit Konkurrenz, Macht, Hierarchien und Kompetenz nicht bearbeitet, können Störungen im Arbeitsklima und fehlende Motivation die Folge sein. Es gilt, die ›human ressources‹ im Sinne des Einzelnen und des Arbeitgebers zu erhalten, um zum Beispiel das Gefühl der ›inneren Kündigung‹ oder des ›Burn-Out-Syndroms‹ und andere psychosomatische Erscheinungen zu vermeiden. Dieser Abend bietet Analyse und mögliche Lösungswege an.

Kurs findet ab 4 Teilnehmern statt.

Institut für Psychotherapie, Supervision und Weiterbildung

Anke Pfeffermann, Mühlenstr. 13, Berzhausen-Strickhausen

Montag, 28. August, 18 bis 21 Uhr, 1 Termin

Anke Pfeffermann

29 €

Einführung in die Computerwelt für Anfänger und Einsteiger (502, 503, 504)

„für Jung und Alt“

Kurse können bei Bedarf auch aufeinander aufgebaut werden.

Kurs findet ab 6 Teilnehmenden statt, maximal 15 Teilnehmende.

Integrierte Gesamtschule (IGS), EDV-Raum in Horhausen

Kurs 502: Mittwoch, 6. September, 18 bis 19.30 Uhr – 6 Termine (außer Herbstferien)

Kurs 503: Mittwoch, 8. November, 18 bis 19.30 Uhr – 6 Termine

Kurs 504: Mittwoch, 10. Januar 18, 18 bis 19.30 Uhr – 6 Termine

Frank Vogler

jeweils 50 €