ALTENKIRCHEN – Die Konjunktur im Landkreis Altenkirchen – Zum Frühjahr 2017 zeigt sich im Landkreis Altenkirchen, wie in der Vorumfrage erwartet, eine weiterhin erfreuliche Konjunkturentwicklung. Der IHK-Konjunkturklimaindikator, der die Beurteilung von Geschäftslage und Erwartungen zusammenfasst, steigt gegenüber der Umfrage im Winter 2016/17 von 119 auf aktuell 123 Punkte an und erreicht damit einen Gleichstand mit dem Wert im nördlichen Rheinland-Pfalz (IHK-Konjunkturklimaindikator: 123 Punkte).

Die Bewertung der aktuellen Geschäftslage verbleibt mit einem Saldenwert von plus 29 Prozentpunkten annährend auf dem hohen Niveau der Vorumfrage (plus 31 Prozentpunkte). Dabei beurteilen 85 Prozent der Unternehmen ihre Geschäftslage als „gut“ oder „befriedigend“, lediglich 15 Prozent bewerten diese als „schlecht“. Zudem blicken zunehmend mehr Unternehmen im Landkreis Altenkirchen positiv in die Zukunft. Der Saldo der Geschäftserwartungen für die kommenden zwölf Monate steigt von plus 8 Prozentpunkten im Winter 2016/17 auf aktuell plus 17 Prozentpunkte.

Infolge der erfreulichen gesamtwirtschaftlichen Lage erhalten auch die Investitions- und Beschäftigungsaussichten neuen Auftrieb. 28 Prozent der Unternehmen in Altenkirchen beabsichtigen ihre Investitionen auszubauen, 61 Prozent planen mit konstanten Investitionen. Der entsprechende Saldo steigt von plus 11 in der Vorumfrage auf plus 17 Prozentpunkte. Der Saldo der Beschäftigungsabsichten nimmt sogar um 13 Prozentpunkte auf plus 23 Prozentpunkte zu. „Die steigende Beschäftigungsneigung, die verstärkte Investitionstätigkeit der Unternehmen und die hohen Stimmungswerte deuten auf eine anhaltende wirtschaftliche Dynamik hin“, so Oliver Rohrbach, Geschäftsführer der IHK Regionalgeschäftsstelle Altenkirchen.

Die IHK-Geschäftsstelle am Standort Altenkirchen ist die Vor-Ort-Präsenz der Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz im Landkreis Altenkirchen und vertritt das Gesamtinteresse der rund 7.500 dort ansässigen Unternehmen gegenüber Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit. Ihre Arbeit beruht auf dem Prinzip der unternehmerischen Selbstverwaltung anstelle staatlicher Bürokratie und ist unabhängig von Einzel- oder Brancheninteressen. Die IHK fördert die berufliche Bildung und erfüllt hoheitliche Aufgaben. Sie engagiert sich für die Förderung der gewerblichen Wirtschaft und bietet ihren Mitgliedern ein breit gefächertes Serviceangebot. Mit acht Standorten in der Region ist die IHK Koblenz vor Ort bei den Unternehmen.