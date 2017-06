Veröffentlicht am 20. Juni 2017 von wwa

WISSEN – Transporte von Gerät gehören auch zum Vereinsleben der Wissener Reservisten – Material vom Kopernikus Gymnasium in Wissen gab es auch diesmal wieder – Unterstützung unverzichtbar für Aus- und Weiterbildung – Arbeitseinsätze mit vereinten Kräften lassen sich nicht nur auf die zahlreichen Pflegeeinsätze auf der Freusburger Kriegsgräberehrenstätte beschränken. Daneben gibt es noch die Reinigungseinsätze im Vereinsheim der Reservistenkameradschaft (RK) Wisserland sowie Materialtransporte, die zupackende Hände erfordern. Jüngst ging es um einen diffizilen Transport einer sehr gut erhaltenen, mobilen Weyel-Schultafel vom Kopernikus Gymnasium zum Wissener Reservistendomizil. Dass die über 400 Kilogramm wiegende Schultafel nicht einfach auf einen Anhänger verfrachtet werden konnte, erkannten Ingolf Wagner und Wissens Reservistenchef, Axel Wienand, vor Ort sehr rasch. Nun war guter Rat teuer, aber Wagner hatte die zündende Idee: ein Lkw mit Krananlage muss her. Wienand stutze zunächst, staunte aber dann nicht schlecht, als Ingolf Wagner über freundschaftliche Beziehungen Lkw mit Krananlage und Fahrer organisierte. So konnte im Pausenhof des Kopernikus Gymnasiums die Schultafel problemlos und ohne Zerlegung auf die Ladefläche verbracht und anschließend mühelos im Vereinsheim eingelagert werden.

Durch Modernisierung und eine umfangreiche Umbaumaßnahme des Gymnasiums wurde die Tafel nicht weiter gebraucht und sollte einer anderen Verwendung zugeführt werden. Hausmeister Uwe Becker, der mit dem RK-Vorsitzenden schon seit langem befreundet ist, fragte ihn nach einer möglichen Verwendung zu Ausbildungszwecken. Wienand schlug direkt zu und der 1. Stellvertretende Schulleiter, Studiendirektor Thomas Heck, willigte ein. Er meinte gegenüber Hausmeister Becker, Schulleiter Georg Mombour und er seien durch die zahlreichen Presseberichte über den sinnvollen Gebrauch des Geräts informiert, man wisse dies in guten Händen, worüber man sich zudem freue. An der Unterstützung der heimischen Reservisten im Rahmen der Möglichkeiten wolle man auch zukunftsorientiert festhalten, hieß es abschließend.

Schon seit Jahren kommt vom Kopernikus Gymnasium medientechnische und materielle Unterstützung zu Ausbildungszwecken, ohne die viele Unterrichte an Attraktion verloren hätten, oder diese wären erst gar nicht durchführbar gewesen. Auch mit elf neuwertigen Sesseln steuerte die Schule selbstlos bei. Diese schmücken nun den Clubraum und sorgen für eine einheitliche Bestuhlung und damit für ein angenehmes Ambiente. Auch Stellwände zum Plakatieren dürfen die Wissener Reservisten seit Kurzem ihr Eigen nennen. Zuletzt im Einsatz waren diese leihweise bei der Mitwirkung der Ex-Soldaten beim Kreisheimattag 2016 in der Kreisstadt Altenkirchen. Nach getaner Arbeit freuten sich Kranführer Uli Schneider, Ingolf Wagner und Axel Wienand über das Geleistete. (aw) Fotos: Axel Wienand