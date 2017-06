Veröffentlicht am 20. Juni 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – DLRG Landesmeisterschaften 2017 in Schifferstadt unter dem Motto „Super-Life Rett’ich – Auch in diesem Jahr hieß es für die DLRG Altenkirchen vom 16. bis 18. Juni Altenkirchen zu verlassen und nach Schifferstadt aufzubrechen zu den 36. Landesmeisterschaften der DLRG Landesjugend Rheinland Pfalz. In je 12 Altersklassen der Mannschafts- sowie Einzelwettbewerbe stellten sich die Rettungsschwimmer aus den sieben Bezirken dem Vergleich auf Landesebene.

Mit einem Starken Aufgebot von über 80 Teilnehmern, Betreuern, Kampfrichtern und Helfern reiste die Delegation der OG Altenkirchen in Schifferstadt an. Am selben Tag hieß es für die Einzelteilnehmer an den Start zu gehen und sich gegen die starke Konkurrenz der anderen Ortsgruppen zu behaupten. Da diese oft bis zu vier Trainingseinheiten in der Woche in Anspruch nehmen können, fällt es natürlich nicht immer leicht, doch die Schwimmer gaben alles und sind mit ihren Ergebnissen sehr zufrieden. Da nicht alle aus der Gruppe an diesem Tag ins Wasser mussten, entspannten sich die anderen bei dem schönen Wetter im angrenzenden Freibad, oder gingen ihren Tätigkeiten als Kampfrichter, Helfer, Betreuer nach oder feuerten währen des Wettkamps an.

Am nächsten Tag standen die Mannschaftswettkämpfe auf dem Programm. Auch hier gaben die Mannschaften wieder alles und auch wenn der Platz auf dem Treppchen manchmal nur knapp verfehlt wurde, freute man sich oft über neue Bestzeiten. Außerdem lief der Wettkampf fair und unkompliziert ab, sodass die Stimmung sehr gut war und alle zufrieden nach Hause fuhren. Die Ortsgruppe Altenkirchen holte einem Rheinland-Pfalz- Meister in der Altersklasse 17 bis 18 männlich mit Jerome Osterkamp, eine Vizemeister- Mannschaft 17/18m und vielen guten Plätzen in den Top Ten. (Vereinsbericht) Fotos: Privat