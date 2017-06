Veröffentlicht am 20. Juni 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – UNIKUM unterwegs – Besuch beim Biolandhof Breuer – Dieter Breuer, Sozialpädagoge und Nebenerwerbslandwirt aus Kratzhahn, betreibt seit vielen Jahren Mutterkuhhaltung mit Hinterwälderrindern, einer vom Aussterben bedrohten Landrasse. Ihr Vorteil: Die robusten Tiere und auch ihre Kälber können ganzjährig im Freien gehalten werden und kommen ebenso mit der extensiven Weidewirtschaft sehr gut zurecht. Der zertifizierte Biolandbetrieb bietet sein Rindfleisch und die daraus hergestellten Schinken und Wurstwaren auch im Regionalladen UNIKUM an. Bei dem Besuch auf Hof und Weiden erfahren die Teilnehmer mehr über die artgerechte Haltung der Tiere, den Nutzen der extensiven Freilandhaltung für Natur und Landschaft und natürlich auch über die Herstellung der Wurstwaren. Der Besuch ist am 24. Juni. 14:30 Uhr ist Gemeinsame Abfahrt ab Regionalladen UNIKUM, in Altenkirchen, Bahnhofstrasse 26. Veranstalter ist der Förderverein für nachhaltiges regionales Wirtschaften, Altenkirchen. Infos unter 02681 9842767.