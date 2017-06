Veröffentlicht am 19. Juni 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Ausstellung zum Deutschen Bundestag in der Sparkasse –Auf Initiative des Bundestagsabgeordneten Erwin Rüddel (CDU) präsentiert die Sparkasse Westerwald-Sieg eine Informationsausstellung des Deutschen Bundestag in ihrer Geschäftsstelle am Schlossplatz in Altenkirchen. Vorstands Vorsitzender der SKWWS Dr. Andreas Reingen begrüßte am Montagvormittag, 19. Juni, eine Reihe von eingeladenen Gästen, unter ihnen den ersten Kreisbeigeordneten Klaus Schneider sowie den ehemaligen Abgeordneten Ulrich Schmalz. In seiner Begrüßung hob Dr. Reingen die Wichtigkeit der Ausstellung zur Information über den Bundestag und sein Wirken für die Bevölkerung, aber besonders für die Jugend hervor. Einen tieferen Einblick bot MdB Erwin Rüddel in einer detaillierten Ausführung seiner Arbeit im Bundestag und für seinen Wahlkreis.

In der Zeit vom 19. bis 23. Juni können sich dort Schulen und Vereine, aber auch alle anderen interessierten Besucher, während der allgemeinen Öffnungszeiten in einer aufwendigen und modernen Wanderausstellung über den Deutschen Bundestages informieren.

Auf 21 Schautafeln werden die wesentlichen Informationen über Aufgaben und Arbeitsweisen des Parlamentes und seiner Abgeordneten vermittelt. Auf einem Multitouch-Tisch und einem Informationsterminal können Filme, multimediale Anwendungen und der Internetauftritt des Bundestages angeschaut werden. Während der gesamten Ausstellungsdauer steht Karl-Josef Schlich, Honorarkraft des Referates Öffentlichkeitsarbeit des Bundestages als Ansprechpartner für Informationen und Fragen vor Ort zur Verfügung.

Anfragen zur Terminvereinbarung für eine Besichtigung der Ausstellung können Schulklassen oder Vereine per Email an matthias.richter@skwws.de oder telefonisch unter der Rufnummer 02661 620-259 direkt an die Sparkasse Westerwald-Sieg richten. (ari) Fotos: Ariwa