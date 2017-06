Mit dem Audi nach der Kurve auf dem Dach gelandet

Veröffentlicht am 19. Juni 2017 von wwa

RENGSDORF – Circa 30.000 Euro Schaden nach Überschlag auf der B 256 – Am Mittwochabend, 14. Juni, befuhr ein 33jähiger Koblenzer mit seinem Audi gegen 21:40 Uhr die B 256 aus Richtung Rengsdorf kommend in Richtung Bonefeld. Im Bereich einer Kuppe, Ausgangs einer Linkskurve nach rechts kam er mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Der Audi überschlug sich mehrfach und kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der 33jährige konnte sich mit Hilfe von Unfallzeugen aus dem völlig demolierten Fahrzeug befreien und wurde wie durch ein Wunder nur leicht verletzt. Am Audi entstand Totalschaden.