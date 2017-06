Veröffentlicht am 19. Juni 2017 von wwa

BUCHHOLZ – Trunkenheitsfahrt in Buchholz – Am Sonntagabend, 18. Juni, um 20:50 Uhr wurde in Buchholz, im Ortsteil Oberelles ein Fahrzeug kontrolliert. Der 58jährige Fahrer aus der Verbandsgemeinde Asbach stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,38 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.