Veröffentlicht am 18. Juni 2017 von wwa

Schaukasten in ElkhausenELKHAUSEN – Schaukasten in Elkhausen – Der rührige Verein „Dorfgemeinschaft Katzwinkel – Elkhausen“ bestückt seine Schaukästen in beiden Ortsteilen regelmäßig mit interessanten Angaben über die Ortsgeschichte. So widmet man sich beispielsweise dem alten Hof Portzhardt, der zwischen der Alten Poststraße und Scheuern lag. In Kirchenbüchern ist die Rede von einer dortigen Kindstaufe im Jahre 1640. Das Anwesen der Familie Schmidt ist wohl 1885 abgebrannt und nicht wieder aufgebaut worden. Vor wenigen Tagen haben die Initiatoren den Kasten mit Aufnahmen einer Fronleichnamsprozession aus den 1960er Jahren versehen. In diesem Jahr findet die Prozession übrigens sonntags statt. Sie begann am Sonntag, 18. Juni, nach der 09:00 Uhr Messe in Katzwinkel und führte nach Elkhausen. Dort begann im Anschluss das traditionelle Pfarrfest rund ums Jugendheim.