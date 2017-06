Veröffentlicht am 16. Juni 2017 von wwa

KOBLENZ – Vierte Dinner en Blanc – Tafeln am Schloss lockt 300 Besucher in die Rhein-Moselstadt – Längst haben nicht mehr alle Platz an der weiß gedeckten langen Tafel vorm Koblenzer Schloss. Kamen zwei Jahre nach der Buga2011 erst nur knapp hundert Bugafreunde zu dem erlesenen Spektakel im Schlosshof der Kaiserin Augusta, zählte man am sonnigen Fronleichnamstag 2017 fast 300 weißgekleidete Menschen aller Altersstufen.

Während die einen sich auf mitgebrachten Sitzgelegenheiten und Tischen, bei Sekt und Selters, Frikadellen und Nudelsalat gutgehen ließen, nahmen andere die von den Stadt Koblenz angebotenen Biertischgarnituren mit unter die schattigen Laubbäume. Hier wurden die einfachen Sitzmöbel mit so mancherlei weißem Tuch verkleidet, um mit mitgebrachten edlen Tischdekorationen, Rosen, Silberleuchtern und Porzellanplatten, einen stilvollen Rahmen zu bieten. Stilvoll war auch die klassische Livemusik vom Duo Glück am Vormittag und dem Duo Bethmann am Nachmittag wo auch noch zwei Komödiantinnen die Besucher erheiterten.

Während die ersten Gäste schon zum Frühstück um 10:00 Uhr die Kühltaschen auspackten, deckten die Bugafreunde noch die Tische und waren mit dem Aufhängen von 1.200 Bugafotos am Rande der Veranstaltung beschäftigt. Als besonderes Highlight gab es historische Fahrzeuge und ein Gefährt namens Hugo zu bestaunen. Das ausgediente Einsatzfahrzeug des DRK war zum Preis von 10.000 Euro im Angebot. Ansonsten gab es den Hugo auch als Getränk am Imbissstand. Hier stärkte der Vorsitzende der BUGAfreunde Ernst Lutz mit seiner Gattin.

Etwas abseits vom Trubel hatten es sich die fünf Damen vom Kegelclub Flotte Bienen aus dem Sayntal unter einem Sonnenschirm gemütlich eingerichtet. Hier wurde gebruncht. Kaffee, Kuchen, Obst und Erdbeerbowle von Renate und herzhafte Snacks von Ria, Käthe und Marlene. Christa hatte einen Leiterwagen mit Bestuhlung und Mops Felix dabei. Da der graues Fell hat, musste er zumindest ein weißes Halstuch tragen. Er trug es mit Fassung, denn zum Schluss durfte er sich der übriggebliebenen Frikadellen annehmen.

Während bei gefühlten 39 Grad im Schatten, sich am frühen Nachmittag die Tafel langsam leerte, streckte der ein oder andere die Füße in den Schlossteich. Und bei dem herrliche Sonnenschein in der traumhaftschönen Gartenanlage, kam mal wieder vor allem bei den Bugafreunden Bugafeeling auf. Der legendäre Gartenschau – Sommer 2011, der bei vielen unvergessen bleiben wird und dessen Geist in der Koblenzer Gartenkultur auch 2017 weiterlebt. Team wwa