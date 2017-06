Turmfalken setzen Feuerwehr in Bewegung

Veröffentlicht am 16. Juni 2017 von wwa

KIRCHEN – Turmfalken sorgen für einen Einsatz der Feuerwehr Kirchen Mittwochnachmittag, 14. Juni, wurde das Bürgerbüro im Rathaus Kirchen von Bürgern informiert, dass auf dem Turm der evangelischen Kirche in Kirchen anscheinend ein kleiner Turmfalke aus seinem Nest gefallen sei. Es sei ein deutliches Flügelschlagen aus dem Bereich der Dachrinne erkennbar. Die Mitarbeiter des Bürgerbüros baten daraufhin Wehrleiter Ralf Rötter von der Verbandsgemeinde-Feuerwehr Kirchen um Hilfe, der mit einem ehrenamtlichen Falkner sowie zwei Kameraden und der Drehleiter sich auf den Weg zur Tierrettung machte.

Die Drehleiter wurde in Stellung gebracht und die Lage an der Turmspitze erkundet. Dabei stellte sich heraus, dass die kleinen Turmfalken nicht aus dem Nest gefallen waren, sondern im Vorfeld des Nestes erste Flügelübungen machten, um sich auf die ersten großen Flüge in Kirchen vorzubereiten. Nach Rücksprache mit dem Falkner und dem zwischenzeitlich eingetroffenen Pfarrer der evangelischen Kirche wurden daraufhin keine weiteren Maßnahmen mehr ergriffen, um nicht unnötig weitere Unruhe in die Falkenfamilie zu bekommen. Nach circa einer halben Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr Kirchen beendet. (ffwk) Fotos: Feuerwehr Kirchen