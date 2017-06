Veröffentlicht am 16. Juni 2017 von wwa

WEYERBUSCH – Landfrauen unternehmen Mehrtagesfahrt an die Ostsee – Die LandFrauen Frischer Wind Bezirk Weyerbusch führte die Mehrtagesfahrt an die Ostsee. Es ging bei strahlendem Sonnenschein in Richtung Weissenhäuser Strand wo im Haus an der Düne der Standort der Landfrauen für die Zeit des Aufenthaltes war. Die Reiseführerin, Margit Resthöft, eine gestandene Landfrau, führte die Weyerbuscher nach Lübeck, wo eine Barkassenfahrt um die Lübecker Altstadt anstand dem sich ein Stadtrundgang mit aufgespanntem Schirm und ohne Melone aber viel Charme anschloss.

Durch die Ostholsteinische Schweiz führte eine weitere Fahrt mit dem direkten Weg in die Kreisstadt Eutin. Nach dem Schlossbesuch war ein ausführlicher Stadtbummel angesagt. Gleiches spielte sich in Plön ab, wo nach einem Stadtrundgang Schloss und Kirche besichtigt wurden. Nach einer Freizeit wurde mit dem Schiff eine Fünfseenfahrt nach Bad Malente-Gremsmühlen unternommen.

Bei einer weiteren Tour ging es in Richtung Landeshauptstadt Kiel durch die Probstei über Panker, eines der schönsten Güter in Schleswig Holstein, über den Schönbuerger Strand nach Laboe. Dort wurden natürlich das U-Boot und Marine-Ehrenmal besichtigt. Diesem Erlebnis in der Enge des U-Bootes folgte eine Rundfahrt durch die Landeshauptstadt Kiel über den Nordostsee-Kanal zum Thiessen Kai.

Bei sommerlichen Temperaturen wurden die Insel Fehmarn und der Fährhafen Puttgarden aufgesucht. Den Abschluss bildete der Besuch des Hofgut Görtz, bei dem der Gutsbesitzer etwas über ein Gut und die heutige Bewirtschaftung erläuterte. Viele Erinnerungen an die zurückliegenden vier Tage gab es bereits schon auf der langen Rückreise in den Westerwald zu besprechen. Fotos: Schuh