Veröffentlicht am 16. Juni 2017 von wwa

SCHÖNSTEIN – Norbert Lichtenthäler ist Schützenkönig der Schützenbruderschaft Schönstein – Mit dem 1129 Schuss war es soweit: Die St. Sebastianus Schützenbruderschaft Schönstein feierte mit Norbert Lichtenthäler ihre frischgebackene Majestät. Vorausgegangen war an Fronleichnam ein spannender Wettbewerb, bei dem fleißig auf den hölzernen Vogel angehalten worden war. Am Schluss hatte sich Lichtenthäler noch einen Zweikampf mit Matthias Böhmer geliefert. Als dann der siegreiche Schuss gefallen war, gratulierten neben Ehefrau Simone auch Pfarrer Martin Kürten als Präses der Bruderschaft und natürlich Brudermeister Mathias Groß. Den rechten Flügel hatte Daniel Schumacher erwischt, den linken Frank Weidenbruch. Die beiden Krallen fielen an Heiko Landwehr und wiederum Frank Weidenbruch. Den Schnabel hatte Torsten Marciniak heruntergeholt. Der neue Jungschützenkönig heißt seit Donnerstagabend Björn Neuhoff. Die beiden Flügel ihres Vogels fielen an Tim Weidenbruch. Bei den Krallen bewiesen Henrik Vogel und Fabian Neuhoff die beste Treffsicherheit. Den Stoß holte Jonas Stricker herab. Als dritte Majestät feierte die Schützenbruderschaft Schönstein Silas Landwehr als Schülerprinz. Nach dem Überreichen der Schützenketten bedankte sich Mathias Groß bei allen Teilnehmer und verwies auf das kommende Schützenfest: „Wir freuen uns auf eine schöne Veranstaltung mit vielen Gästen aus nah und fern“.