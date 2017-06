Veröffentlicht am 20. Juni 2017 von wwa

NEUWIED – Blumen in ihrer schönsten Form – Floristenprüfung und Ausstellung in der StadtGalerie – In der Neuwieder Stadtgalerie sind gegen Ende des Monats wieder die schönsten Gestecke und Sträuße des aktuellen Prüfungsjahrgangs der Floristen zu sehen. Ein florales Fest für Auge und Nase. „Blumen sind das Lächeln der Erde“, sagte schon der US-amerikanische Philosoph und Schriftsteller Ralph Waldo Emerson. Und sie sind ein stets gern gesehenes Lächeln, zumal dann, wenn Blumen von Expertenhand kunstvoll arrangiert werden. Das hat die Ausstellung mit den praktischen Abschlussarbeiten angehender Floristen bewiesen, die im vergangenen Jahr in der StadtGalerie einen echten Besucheransturm erlebte. Daher sollten sich alle Blumenfreunde den 24. und 25. Juni im Kalender markieren. Denn dann sind die Arbeiten des aktuellen Prüfungsjahrgangs in der ehemaligen Mennonitenkirche zu sehen.

Doch zunächst sind die Prüflinge gefragt. Sie stellen am Freitag, 23. Juni, in der StadtGalerie in der praktischen Abschlussprüfung die Fertigkeiten unter Beweis, die sie in einer dreijährigen Ausbildung erlernt haben. Zu den Prüfungsaufgaben gehören die Anfertigung eines bepflanzten Gefäßes, eines Gesteckes und eines Blumenstraußes. In einem besonderen Teil des komplexen Prüfungsprozederes setzen die Prüflinge zudem eine Aufgabe aus den Gestaltungsbereichen Raum-und Tischschmuck und Trauerfloristik um. Für diesen Prüfungsteil mussten die Prüflinge zuvor eine schriftliche Ausarbeitung mit Pflanzen- und Materialliste, Werkskizze und Kalkulation ausarbeiten. Die IHK organisiert die Abschlussprüfung, der Prüfungsausschuss setzt sich zusammen aus Floristmeistern und Berufsschullehrern. Wegen der Prüfung bleibt die Galerie am 23. Juni geschlossen.

Interessierte können dann die begutachteten Werkstücke der Jungfloristen am Samstag, 24., und Sonntag, 25. Juni, jeweils von 11:00 bis 17:00 Uhr in Augenschein nehmen. Das Besondere: Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.