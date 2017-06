Veröffentlicht am 20. Juni 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Den eigenen Webshop mit WordPress erstellen – Kurs zum Aufbau eines Online-Shops – Die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen bietet ab Freitag, 30. Juni erstmalig den Kurs „Ihr Webshop mit WordPress“ an. Dieses Angebot richtet sich an Personen, die Waren oder Dienstleistungen online anbieten wollen.

Mit Hilfe der kostenfreien Software WordPress entstehen immer mehr Webshops auf Basis dieses Programms. An insgesamt sechs Terminen lernen die Teilnehmenden, wie sie mit WordPress einen eigenen Webshop aufbauen können. Denn WordPress ist eine benutzerfreundliche Software, die leicht zu bedienen und schnell zu lernen ist. Der Kurs vermittelt, wie ein Shop-Plugin in WordPress installiert und eingerichtet wird. Beispielsweise können Produkt-Kategorien angelegt, Produkt-Bilder hochgeladen oder der Lagerbestand angepasst werden. Dabei ist es nicht zwingend, dass Waren oder Sachgegenstände verkauft werden, es können auch Dienstleistungen angeboten oder Software und Fotos online verkauft werden.

Ferner erhalten die Teilnehmenden auch Hinweise zum Umgang mit rechtlichen Fragen sowie dem notwendigen Einsatz von SSL-Zertifikaten und den damit verbunden Kosten. Der Kurs ersetzt allerdings keine Rechtsberatung. Voraussetzung zur Kursteilnahme sind Windows-Grundkenntnisse. Den Kurs leitet Frank Runkler. Er findet jeweils freitags von 18 bis 21 Uhr statt. Die Kursgebühr beträgt 115 Euro. Nähere Informationen oder Anmeldungen gibt es bei der Kreisvolkshochschule Altenkirchen unter Telefon 0 26 81/ 81- 22 12 sowie unter kvhs@kreis-ak.de.