Veröffentlicht am 18. Juni 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Neue EDV-Kurse der Kreisvolkshochschule starten in Kürze – Der Umgang mit modernen Informationstechniken ist im beruflichen und privaten Umfeld zu einem festen Bestandteil geworden. Die Seminare im Bereich EDV-Multimedia der Kreisvolkshochschule wenden sich an interessierte Menschen, die sich einen Einblick in die Welt der „neuen Medien“ verschaffen wollen. Vor allem auch an jene, die sich gezielt beruflich fortbilden möchten.

Die Kurse im Überblick:

Kompaktkurs „Excel 2010 – Listenauswertung und Pivot-Tabellen“. Donnerstag, 22. Juni, 17:45 bis 21:00 Uhr (2 Termine) Referent: Jörg Orthen, Kosten: 40 Euro

Faszination mobile Kommunikation Samstag, 24. Juni, 8 bis 15 Uhr (1 Termin) Referent: Frank Runkler, Kosten: 39 Euro

Eine sichere Internetseite – Schützen Sie Ihre WordPress Installation vor Angriffen Dienstag, 27. Juni, 18.00 bis 21.15 Uhr (1 Termin) Referent: Frank Runkler, Kosten: 15 Euro

Einstieg in das Online-Banking Mittwoch, 28. Juni, 18 bis 21 Uhr (1 Termin) Referent: Frank Runkler, Kosten: 10 Euro

Webshop mit WordPress Freitag, 30. Juni, 18 bis 21:15 Uhr (6 Termine) Referent: Frank Runkler, Kosten: 115 Euro

iMania – like it! – Apple-Mac Kurs mit dem eigenen MacBook für Ein- und Umsteiger Samstag, 1. Juli, 8 bis 15 Uhr (1 Termin) Referent: Frank Runkler, Kosten: 50 Euro

Der Veranstaltungsort aller Kurse ist Altenkirchen. Nähere Informationen und Anmeldungen gibt es bei der Kreisvolkshochschule Altenkirchen unter Telefon 0 26 81/ 81- 22 12 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de.