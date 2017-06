Veröffentlicht am 16. Juni 2017 von wwa

KREIS NEUWIED – Informationen für rechtliche Betreuer und Bevollmächtigte – Der diesjährige Betreuertag des Betreuungsnetzwerkes Neuwied, bestehend aus dem Betreuungsverein des SKFM, der AWO, der Betreuungsverein Linz sowie der Kreisverwaltung Neuwied als örtlichen Betreuungsbehörde, findet statt am 23. Juni, ab 14:00 Uhr, in der Kath. Familienbildungsstätte, Wilhelm-Leuschner-Straße 5 (Mehrgenerationenhaus), dieses Jahr erstmals in Neuwied.

Die vortragenden Referenten, Agnes Ulrich, Leiterin der Sozialabteilung bei der Kreisverwaltung Neuwied, und Peter Gilmer, ehemaliger Leiter der überörtlichen Betreuungsbehörde beim Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung in Mainz, geben einen Überblick über Neuerungen in der Sozialgesetzgebung, lassen die letzten 25 Jahre des Betreuungsrechts Revue passieren und werfen einen Blick auf künftige Entwicklungen.

Wer als rechtlicher Betreuer oder als Bevollmächtigter im Landkreis Neuwied bestellt oder aktiv ist, ist zu der Veranstaltung herzlich willkommen. Anmeldungen nehmen entgegen Frau Grolla und Herr Stäcker (Kreisverwaltung Neuwied, Betreuungsbehörde, Telefon: 02631/803-459 oder -344). Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei.