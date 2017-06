Veröffentlicht am 16. Juni 2017 von wwa

NEUWIED-ABTEI ROMMERSDORF – Teilweise nur noch begrenzt Karten erhältlich – Programm der Rommersdorf Festspiele läuft gut – Schnell sein, heißt es für alle Fans der A-cappella-Combo MAYBEBOP. Das erste Konzert am 23. Juni ist bereits seit Monaten ausverkauft und für die Zusatzveranstaltung am Samstag, 24. Juni, ab 20:15 Uhr, sind auch nur noch wenige Karten erhältlich. Kein Wunder, denn der Dauerbrenner MAYBEBOP ist dieses Mal mit seinem neuen Programm „sistemfeler“ in der Abteikirche in Rommersdorf.

Das MittelrheinMusikFestival bringt in diesem Jahr mit Helen Schneider eine ganz Große ihres Fachs in die Abtei Rommersdorf. In der Rolle der Sally Bowles im Musical „Cabaret“ zeigte Schneider sich an der Seite von Hildegard Knef und Wolfgang Reichmann wandlungsfähig. Sie war zudem erfolgreiche Darstellerin in Broadway-Erfolgen von Andrew Lloyd Webber. In Neuwied wird sie am Sonntag, 25. Juni, ab 19:15 Uhr, ihre neuen Lieder, amerikanische Chansons, singen.

„Ziemlich beste Freunde“ ist die Geschichte des gelähmten Aristokraten Philippe und seines neuen Pflegers Driss, der gerade aus der Haft kommt. Schon der Film ging erfrischend und unbefangen mit der Thematik um, ebenso die Bühnenfassung gespielt vom Ensemble der Burgfestspiele Bad Vilbel am Dienstag, 27. Juni, ab 20:15 Uhr. Auch hier sind nur noch begrenzt Karten erhältlich.

Mit „Die Olchis räumen auf“ am Mittwoch, 28. Juni, ab 17:00 Uhr, ist die Freie Bühne Neuwied mit ihrem zweiten Stück bei den Rommersdorf Festspielen. Das Kinder-Musical ist eine Mischproduktion mit Schauspielern und extra angefertigten einen Meter großen Puppen. Tickets gibt es unter anderem in der Tourist-Information Neuwied, Telefon: 02631 802 5555, bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen oder beim zentralen Online-Bestell-Service www.rommersdorf-festspiele.de.