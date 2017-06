Rommersdorf Festspiele beginnen

Veröffentlicht am 15. Juni 2017 von wwa

NEUWIED – ABTEI ROMMERSDORF – Startschuss für Rommersdorf Festspiele in dieser Woche – Scharf geschossen wird am Freitag, 16. Juni, ab 20:15 Uhr im Englischen Garten der Abtei Rommersdorf hoffentlich nicht. Doch zur Eröffnung der Rommersdorf Festspiele gibt es mit dem Musical der Freien Bühne Neuwied „Wie das Bleichgesicht zur Rothaut wurde“ Wild-West-Feeling pur. Tammy Sperlich und Boris Weber glänzen in verschiedenen Rollen und werden von Holger Kappus am Klavier begleitet.

Nur einen Tag später, am Samstag, 17. Juni, 20:15 Uhr, finden zwei große deutsche Schauspieler den Weg in den Neuwieder Stadtteil Heimbach-Weis: Peter Sattmann und Reiner Schöne. Auf der Bühne der Abteikirche spielen die beiden aber keine Rolle, sondern sind einfach sie selbst. Sie erzählen Witze, ulkige Geschichten und Schöne wird auch zur Gitarre greifen.

Am Montag, 19. Juni, 20:15 Uhr, gastiert das Ensemble der Burgfestspiele Bad Vilbel mit der Bühnenfassung von „Er ist wieder da“ in der Abteikirche. Die bissige Hitler-Satire nach dem Bestseller von Timur Vermes begeisterte schon im vergangenen Jahr die Festspielbesucher.

Lummerland benötigt einen Leuchtturm, deshalb reisen Lukas und Jim mit ihrer fliegenden Lokomotiove Emma zu Herrn Tur-Tur. Dabei kommt ihnen die Piratenbande „Die Wilde 13“ in die Quere. Kinder ab 5 Jahren können am Dienstag, 20. Juni, 10:00 Uhr, die spannenden Abenteuer von „Jim Knopf und die Wilde 13“ miterleben.

Für die Veranstaltungen sind teilweise nur noch begrenzt Karten erhältlich, unter anderem in der Tourist-Information Neuwied, Telefon: 02631 802 5555, bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen oder beim zentralen Online-Bestell-Service www.rommersdorf-festspiele.de.