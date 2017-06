Veröffentlicht am 16. Juni 2017 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN/MALBERG – Mit dem dritten großen Openair-Gottesdienst an „ungewöhnlichem Ort“ im Jahr des Reformationsjubiläums werden im Evangelischen Kirchenkreis Altenkirchen am Sonntag, 25. Juni, am Barbaraturm in Malberg diesmal auch verstärkt junge Menschen angesprochen. Jeweils sehr erfolgreich waren die „Gottesdienste an ungewöhnlichem Ort“ in Steinebach (Motorradgottesdienst am Westerwaldmuseum) und Wissen (Regio-Bahnhof). Für „Newcomer“, aber auch alle anderen Interessierten gibt es nun im dritten und letzten Angebot der Gottesdienst-Reihe rund um das Turmgelände bei Malberg ein spannendes Programm mit Musik und Aktion von 15:00 bis 20:00 Uhr.

Gestartet wird musikalisch mit dem HipHop-Duo „The Prayers“ aus Puderbach. Die beiden jungen Musiker, John und Marc Fech sind Cousins, und sorgen für den nötigen Sound. U.a. bieten die Musiker auch einen der zahlreichen Workshops am Nachmittag an. Hier können sich die Jugendlichen und Junggebliebenen entfalten, austoben, messen und erfreuen: Sei es beim Bungee-Run, wo es gilt den Gummiseilen zu trotzen, oder Geschick zu beweisen beim Spiel mit der Riesen-Erdkugel.

Kreativität und Geschick sind auch gefragt bei Aktionen rund um Papierflieger und Tatoos, bei lustigen Bilder-Events mit „Martin Luther“, der natürlich am Barbaraturm dabei sein wird, bei Quiz, Spaß und viel Musik.

Um 18:00 Uhr startet der Gottesdienst “Freiheit kennt keine Grenzen!?“ Eric Mundo, ehrenamtlicher Jugendmitarbeiter und Presbyter der Ev. Kirchengemeinde Gebhardshain setzt dazu die entsprechenden Impulse. Eric Mundo gehört zum Team der Kirchengemeinde Gebhardshain, die bereits vielfach tolle Jugendangebote und „Newcomer-Gottesdienste“ organisiert haben. Der „Openair-Gottesdienst“ am Barbaraturm ist allerdings ein Novum und soll Auftakt eines jährlichen Open-Air-Newcomer-Gottesdienstes werden.

Abgeschlossen wird das christliche Jugend-Event (es findet bei jedem Wetter statt und für Essen und Trinken wird gesorgt!) wieder mit einem musikalischen Leckerbissen. Veranstalter sind die Evangelische Kirchengemeinde Gebhardshain und die synodale Jugendarbeit im Kirchenkreis. Unterstützt wird das Jubiläumsereignis vom Kirchenkreis, der kreiskirchlichen Stiftung und der Sparkasse Westerwald-Sieg. (pes)

Foto: Das HipHop-Duo „The Prayers“ aus Puderbach – hier bei einem Auftritt beim Christusfest kürzlich an Pfingsten – wird Erlebnisnachmittag und Gottesdienst am 25. Juni am Barbaraturm bereichern. Foto: privat