NIEDERFISCHBACH – U.N.S lud zum Rückblick als auch zum Gedanken- und Informationsaustausch zur anstehenden Niederfischbacher Kirmes ein. Unter der Überschrift „Alle Jahre wieder“ könnte man das Wirtetreffen für die jährlich anstehende Föschber Kirmes, die traditionell am dritten Augustwochenende, das dieses Jahr vom 19. bis 22. August stattfindet, stellen. Jedoch würde diese Überschrift dem, was jedes Jahr geschieht, nicht ganz gerecht. Seit knapp zehn Jahren organsiert die Gruppe U.N.S. (Unterhaltung und Spaß in Niederfischbach) in ihrer Freizeit ehrenamtlich die Kirmes, damit diese Tradition in Niederfischbach aufrechterhalten werden kann. „Als wir uns vor zehn Jahren die Kirmes anschauten und feststellten, dass es für den damaligen Einzelkämpfer Theo Bollwerk immer schwieriger wird diese große Veranstaltung zu bewerkstelligen, nahmen wir uns vor die Gemeinde ehrenamtlich zu unterstützen. Ziel war es, die Kirmes schrittweise weiterzuentwickeln und die Tradition vor dem Aussterben zu bewahren, so Tim Kraft und Volker Schling von der U.N.S. und ergänzen mit einem Augenzwinkern, „dass man auch ein wenig eigennützig dachte und zukünftig nur ungern auf vier Tage feiern am dritten Augustwochenende verzichten wollte“.

Markus Walkenbach und Alexander Grindel, die vor allem direkte Ansprechpartner für die Schausteller sind, weisen darauf hin, dass viele der positiven Veränderungen erst auffallen, wenn man die letzten zehn Jahre Revue passieren lässt z.B.: Eine Bühne mit unterschiedlichen LIVE Bands wurde fester Bestandteil der Kirmes. Ein Höhenfeuerwerk wurde eingeführt. Gläser wurden abgeschafft und damit gab es keine Glassplitter auf den Straßen, woran sich Besucher verletzen konnten (allen voran Kinder). Einführung eines Sicherheitsdienstes. Ein regelmäßiges Wirtetreffen gibt jährlich die Möglichkeit zum Austausch. Attraktive Fahrgeschäfte konnten jedes Jahr gewonnen werden, da mit Markus Walkenbach und Alexander Grindel zwei feste Mitglieder der U.N.S. für die Schausteller als Ansprechpartner dienen. Eine offizielle Eröffnung mit dem Spielmannszug der TUS Germania Fischbacherhütte und anschließendem Faßanstich sowie Kanonenböller wurden eingeführt. Rahmenprogramme, wie Kinderschminken, Blitz-Schach Turnier, Föschber-Bällerennen, Kinderflohmarkt, Entenrennen u.v.m. begleiten die Kirmes. Möglichst gutes Wetter mit Sonnenschein bei gleichzeitiger Abschaffung von Regen

Natürlich gibt es Jahr für Jahr gewisse Routinen. Diese werden jedoch fast schon traditionell durch neue Herausforderungen durchbrochen. „Es wird immer schwieriger für eine Kirmes wie in Niederfischbach gegen große Kirmesveranstaltungen in Städten zu bestehen und somit interessante Fahrgeschäfte zu gewinnen“, so Markus Walkenbach und Alexander Grindel von der U.N.S. Dennoch hat die Gruppe in den Jahren ein Netzwerk aufgebaut u.a. auch mit den Veranstaltern der Wendener Kirmes um sich gegenseitig zu unterstützen.

Bei dem diesjährigen Wirtetreffen standen einige organisatorische Themen auf der Tagesordnung. Unter anderem hatte man die Aufgabe vom Ortsgemeinderat den Standort der Bühne zu besprechen. Alle waren sich einig, dass man aufgrund der Kürze der Zeit die Bühne dieses Jahr noch auf dem Platz der letzten Jahre belassen sollte. Als Alternative wird man für 2018 den Marktplatz als einen möglichen Standort in Betracht ziehen, falls dies organisatorisch umsetzbar ist. Hier spielt u.a. auch eine Rolle, ob ein Bierstandbetreiber in der Lage ist, entsprechend genügend „Personal“ bereitzuhalten, um einen reibungslosen Getränkeverkauf während der Tage zu gewährleisten, was für 2017 nicht der Fall gewesen wäre.

Zum Abschluss wurde abermals deutlich, dass man als Gemeinschaft im Ort an dem Ziel eine attraktive Kirmes auf die Beine zu stellen zusammen arbeiten muss. Alle, die sich in ihrem Vereinen oder als Veranstalter einbringen, wie z.B. dem SV Adler 09 Niederfischbach, dem Kartsportclub Niederfischbach, dem TUS Germania Fischbacherhütte, den freiwilligen Helfern des DRK, dem Musikverein Niederfischbach, der freiwilligen Feuerwehr, den Pfadfindern Niederfischbach, dem Männergesangsverein, dem Reisebüro Becker, dem Bauhof der Gemeinde, dem Unternehmen Weyel Bürosysteme, der Fahrzeugtechnik Becker, dem Hotel Fuchshof oder der Sparkasse Westerwald-Sieg u.v.m. ermöglichen somit, dass die Föschber Kirmes nach über 450 Jahren weiter fortbesteht.

Foto: Ein Blick auf die Föschber Kirmes von oben. Quelle: U.N.S.