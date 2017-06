Deichstadtfest lockt tausende Musikfreunde nach Neuwied

Veröffentlicht am 15. Juni 2017 von wwa

NEUWIED – Alle Jahre wieder lockt das Deichstadtfest tausende Musikfreunde nach Neuwied – Am Donnerstag, 06. Juli geht’s los. Wenn Oberbürgermeister Roth das Fest eröffnet hat, wird die Innenstadt vier Tage im Ausnahmezustand sein. Auf vier Bühnen rund um den Luisenplatz brennt die Luft. Im Letzten Jahr hatten 10.000 Musikbegeisterte das bei allen Altersgruppen beliebte Fest besucht. Knapp vier Wochen vorm Start waren vier Künstler in die Deichstadt gekommen um sich und das ehrgeizige Programm vorzustellen.100 Stunden Livemusik und beste Feierlaune beim 38. Deichstadtfest versprachen im Flippermuseum von Axel Hillenbrand die Akteure Thilo Distelkamp ,Peter Seel , Horst Krefelder und Stefan Dupre.

Es wird am Donnerstag am Neuwieder Abend beginnen mit den Deichstadttalenten und Still Collins. Selbst eingefleischte Fans tun sich schwer, einen akustischen Unterschied auszumachen. Die erstklassige Liveband bietet zudem mit ausgefeilter Lichttechnik eine super Bühnenshow. Knackige Bläsersätze für Saxophon, Trompete und Posaune drücken der professionellen Coverband ihren unverwechselbaren Stempel auf.

Thilo Distelkamp eine markante Gitarre und unverwechselbare Stimme. Mit seiner charmanten, gefühlvollen und humorvollen Liveshow begeistert er sein Publikum. Alex im Westerland das sind zwei Welten auf einer Bühne: der Witz und Charme von „Die Ärzte“ und die Energie und Spielfreude von „Die Toten Hosen“.Sascha Klaarbeweist, das Klavierspielen modern und zeitgemäß sein kann. Mit seinen Eigenkompositionen und viel Leidenschaft unterhält der Entertainer sein Publikum.

Just for Funist ein gelungener Mix erfahrener und junger Musiker die handgemachte Musik mit Seele spielen, allen voran ihre ganz spezielle Interpretation von Songs verschiedener Musikgrößen. The Peteles Hits der Beatles und mehr. Klangfabrik sind sechs junge Musiker, die trotz ihres Alters auf eine langjährige Bühnenerfahrung zurückblicken. The Peteles feiern an diesem Tag gemeinsam mit dem Publikum den 77. Geburtstag des Beatles-Drummer Ringo Starr vier Tage wird in Neuwied an allen Ecken gefeiert. Für jeden Musikgeschmack ist was dabei. Für die Kleinen Besucher gibt’s das Kinderdorf

Rund um den Mini-ZOB erwarten die jüngsten Deichstadtfestbesucher viele Aktionen, die Geschicklichkeit und Konzentration erfordern, eine Süßigkeitenwurfmaschine, eine Wurfleiter, ein elektrischer Draht und der bekannte Löwenzähnchens-Kinderbauwagen. Hier können sie forschen und entdecken. Getobt werden kann zudem auf einer Hüpfburg.Zum Schluss der Vorstellung des diesjährigen Festprogramm lud Hausherr Axel Hillesheim noch zur Hotelbesichtigung und zum Flippern im Museum ein. Das volle Programm gibt es auf www.Neuwied.de /Deichstadtfest.