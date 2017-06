Veröffentlicht am 16. Juni 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kreisvolkshochschule bietet neuen Englischkurs für „falsche Anfänger“ an – Ab Freitag, 23. Juni, bietet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen morgens einen Englischkurs für „falsche“ Anfänger an. Englisch ist die Weltsprache und wird fast überall gesprochen. Für Personen, die erfolgreich Englisch lernen oder ihre lang zurückliegenden Englischkenntnisse wieder reaktivieren möchten, ist dieser neue Anfängerkurs gedacht.

Unter der Leitung von Gambhira Heßling vertiefen die Interessenten ihre geringen, vorhandenen Englischkenntnisse, sodass sie sich im Urlaub und in alltagstypischen Situationen gut verständigen können. Der Kurs umfasst insgesamt zwölf Termine. Er findet jeweils freitags in der Zeit von 09:30 bis 11:00 Uhr statt. Der Veranstaltungsort ist die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen. Die Kursgebühr beträgt 60 Euro bei einer Mindestzahl von acht Teilnehmern.

Anmeldungen oder weitergehende Informationen erhalten Interessierte bei der Kreisvolkshochschule Altenkirchen unter Telefon: 0 26 81/ 81- 22 12 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de.