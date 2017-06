Veröffentlicht am 15. Juni 2017 von wwa

LINZ – Frühlingfest in der Senioren-Residenz Sankt Antonius – An einem Frühlingstag im Wonnemonat Mai lud die Senioren-Residenz Sankt Antonius zum Frühlingsfest in der Kapelle ein. Diese füllte sich sehr schnell mit Bewohnerinnen, Bewohner, Mieter und Gäste der Einrichtung. Der sonnige Nachmittag wurde von Harald Loeb auf dem Keyboard begleitet. Bei gut schmeckender Maibowle tanzte so mancher Bewohner durch die Kapelle, in den Zwischenpause wurden Gedichte vorgetragen und gesungen. Zu guter Letzt waren sich alle Bewohner einig das es ein besonders schönes Fest war und man es jederzeit gerne Wiederholen könnte. (sasp) Fotos: Privat