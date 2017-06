Veröffentlicht am 15. Juni 2017 von wwa

REMAGEN/KOBLENZ – Kinder-Uni startet am RheinAhrCampus der Hochschule Koblenz – Auf eine spannende Reise in die Welt der Wissenschaft können sich Jungen und Mädchen im Alter von acht bis zwölf Jahren bei der Kinder-Uni am RheinAhrCampus der Hochschule Koblenz, Joseph-Rovan-Allee 2 in Remagen begeben. Am 23. Juni startet wieder die beliebte Vorlesungsreihe und die neugierigen Nachwuchs-Akademiker können spannenden Fragen aus den beiden Fachbereichen Mathematik und Technik sowie Wirtschafts- und Sozialwissenschaften auf den Grund gehen.

Von 16:00 bis 16:45 Uhr wird Prof. Dr. Barbara Hahn vom Fachbereich Mathematik und Technik in ihrer Vorlesung „Hast Du Töne?“ gemeinsam mit den Kindern Antworten darauf finden, was eigentlich Töne sind, warum wir Hundepfeifen nicht hören können oder ob es Sinn macht, auf dem Mond einen Wecker zu verwenden.

In der Vorlesung von Prof. Dr. Christof Schenkel-Häger aus dem Fachbereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sorgt dann ein ausgebrochener, fleischfressender Dinosaurier im Dinopark für Chaos, und gemeinsam mit den Kindern geht der Dozent der Frage auf den Grund, wie es dazu kommen konnte und was eigentlich die Manager des Parks damit zu tun hatten. Die Vorlesung „Jurassic World oder Wenn Manager skrupellos werden“ dauert von 17:00 bis 17:45 Uhr und findet, ebenso wie der vorherige Vortrag, im Audimax der Hochschule statt.

Weiter geht es dann im Oktober und November mit Workshops am WesterWaldCampus in Höhr-Grenzhausen und am RheinMoselCampus Koblenz. Die Vorlesungen der Kinder-Uni-Reihe bieten den Kindern eine gute Gelegenheit, einmal eine Hochschule zu besuchen, wie echte Studierende im Hörsaal zu sitzen und den Professoren „Löcher in den Bauch“ zu fragen.

Das Kooperationsprojekt Kinder-Uni des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur und der rheinland-pfälzischen Hochschulen will im Rahmen des Aktionsprogramms „Kinderfreundliches Rheinland-Pfalz“ besondere Akzente im Bereich Bildungspolitik setzen. Die Teilnahme ist gebührenfrei. Anmeldungen werden gerne unter www.kinderuni-koblenz.de entgegengenommen.